Lil Nas X habla después del arresto, cargos por delitos graves: ‘Voy a estar bien’

Lil Nas X ha hablado Después de que se declaró inocente de cuatro cargos por delitos graves y recibió una fianza de $ 75,000 ayer.

El rapero recurrió a sus historias de Instagram para abordar su arresto el jueves por la mañana, cuando los oficiales de policía afirman que estaba deambulando por las calles desnudas y supuestamente las agredió. «Tu chica va a estar bien. «Mierda. Eso fue jodidamente aterrador. ¡Fue aterrador! Ese fueron aterradores los últimos cuatro días, pero tu chica estará bien».

Lil nas xcuyo verdadero nombre es Montero Hill, fue acusado ayer de tres cargos de agresión contra un oficial de policía y un cargo de resistir a un oficial ejecutivo. Fue arrestado el jueves y retenido en una cárcel de Van Nuys durante el fin de semana antes de ser procesado el lunes por la mañana. En su lectura de cargos, se declaró inocente y la fianza se fijó en $ 75,000. El caso se trasladará al juicio previo el 15 de septiembre, y enfrenta hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.

TMZ fue el primero en lanzar imágenes de Lil Nas X deambulando por las calles de Studio City en nada más que ropa interior y botas de vaquero. Más tarde, sacaron un video adicional que le muestra completamente desnudo, rapeando la letra del verso de Nicki Minaj desde «Monster».

LAPD había respondido a las llamadas y las quejas la madrugada del jueves que un hombre desnudo estaba actuando erráticamente en la calle. Fue arrestado por agresión de un oficial y fue transferido a un hospital bajo sospecha de una sobredosis potencial.

«Atacar a los oficiales de policía es más que un delito contra esas personas, pero una amenaza directa para la seguridad pública», dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado. «Cualquiera que asalte a la policía enfrentará graves consecuencias, sin importar quiénes sean o cuán famosos puedan ser».