Lil Nas X en tratamiento después del arresto

Un abogado para Lil nas x ha confirmado que el artista ganador del Grammy está actualmente «en tratamiento» después de su detención para la batería de un oficial de policía.

Lil Nas X, cuyo verdadero nombre es Montero Hill, fue acusado de presuntamente atacando a los oficiales de policía y resistir el arresto mientras deambulaba semi-desnudo en Los Ángeles el 21 de agosto. Los abogados de Hill aparecieron en la corte el lunes, y hablaron con la prensa fuera del Palacio de Justicia de Los Ángeles.

«Obviamente, escuchaste la palabra de tratamiento», dijo el abogado Drew Findling en un video Capturado por Nancy Dillon de Rolling Stone.

«Estamos haciendo lo mejor para Montero desde un punto de vista personal y un punto de vista profesional, pero lo más importante para su bienestar. Está rodeado de una familia increíble, un increíble equipo de personas que se preocupan por él y lo aman. Simplemente abordar esos problemas. Realmente es tan simple como eso. Ha tenido una gran vida, continuará teniendo una gran vida. Esto es un aumento que va a superar».

Aunque sus abogados no revelaron qué tipo de tratamiento estaba recibiendo su cliente, Hill fue llevado inicialmente a un hospital tras su arresto bajo sospecha de una sobredosis potencial. LAPD respondió a las llamadas y quejas de que un hombre desnudo estaba actuando de manera errática en la calle esa mañana.

Hill también abordó el arresto en sus cuentas públicas de redes sociales; «Tu chica va a estar bien. «Mierda. Eso fue jodidamente aterrador. ¡Fue aterrador! Ese fueron aterradores los últimos cuatro días, pero tu chica estará bien».

Hill se declaró inocente de cuatro cargos por delitos graves y registró una fianza de $ 75,000 tras su arresto. Su próxima fecha en la corte está programada para el 18 de noviembre.