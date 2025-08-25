Lil Nas X acusado de cuatro delitos graves, incluyendo asaltar a un oficial

Lil nas x ha sido acusado Con cuatro delitos graves después de su arresto el jueves pasado después de que fue visto errante Ventura Boulevard en Los Ángeles en ropa interior y botas de vaquero.

El artista, cuyo verdadero nombre es Montero Hill, fue acusado de tres cargos de agresión contra un oficial de policía y un cargo de resistir a un oficial ejecutivo, según los registros del Tribunal Superior de LA. Actualmente está detenido sin fianza y está programado para ser procesado frente a la jueza Sarah Ellenberg en Van Nuys hoy, cuando se puede determinar la fianza.

Después de los informes de su arresto, el Departamento de Policía de Los Ángeles inicialmente no lo nombró directamente, pero confirmó a Variedad que un hombre incoherente y desnudo fue detenido y hospitalizado alrededor de las 5:50 a.m. TMZ liberó imágenes que se muestran Lil nas x Caminando por la calle en medio de la noche, y luego publicó imágenes de él completamente desnudas mientras rapeaba el verso de Nicki Minaj de «Monster».

LAPD había respondido a las llamadas y quejas la madrugada del jueves de un hombre desnudo que actuaba erráticamente en la calle. Fue arrestado por agresión de un oficial y fue transferido a un hospital bajo la sospecha de una sobredosis potencial.

Antes de su arresto, Lil Nas X hizo varias publicaciones aleatorias de Instagram después de borrar contenido de su página. El miércoles, publicó varios fragmentos de canciones, así como imágenes del interior de su casa. Una de las publicaciones lo presentaba en las mismas botas de vaquero blancas que llevaba puesto en el video del jueves.