LIGHT LIGA WORLD SERIE 2025 en Sling TV: Cómo ver en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

La mejor juventud béisbol El equipo en los Estados Unidos se enfrenta al mejor equipo de béisbol juvenil en el extranjero para ver cuál es el mejor de lo mejor durante el Serie Mundial de las Pequeñas Ligas torneo. ¿Quieres transmitir toda la acción en línea? El juego de campeonato tiene lugar el domingo 24 de agosto.

Transmisión ESPNpuedes ver el Serie Mundial de las Pequeñas Ligas Juego de campeonato en el estadio Howard J. Lamade en South Williamsport, Pensilvania con primer lanzamiento a las 3 pmet/12 pm Pt. ¿Quieres ver el juego en línea? ESPN es una red disponible a través de Naranja de honda.

Ahora mismo, Naranja de honda Comienza en $ 45.99/mes y ofrece ESPN para el juego de campeonato de la Serie Mundial de la Liga Pequeña. También viene con otras redes, como ESPN2, ESPN3, Disney Channel, Freeform, MotorTrend, A&E, AMC, BBC America, BET, CNN, Comedy Central, Food Network, Fuse, HGTV, History Channel, IFC, Lifetime, Nick Jr., QVC, TBS, TNT, Travel Channel, Vice y muchos otros.

¿No quieres comprometerse con un mes? Sling ahora ofrece pasesPor lo tanto, los nuevos suscriptores pueden obtener acceso por un tiempo limitado de uso. Esto es ideal para eventos deportivos o programas de premios, mientras que es un televisor en vivo rápido y fácil de ver.

Tenga en cuenta: la disponibilidad de precios y canales depende de su mercado de TV local. Obtenga más información sobre los precios de suscripción de Sling aquí.

Todos los planes de honda tienen televisión en vivo a través de Internet, programas de películas y televisión a pedido, 50 horas de almacenamiento en DVR en la nube y hasta tres transmisiones en dispositivos, como televisores inteligentes, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y navegadores web, al mismo tiempo.

El domingo 24 de agosto, puedes transmitir en vivo el Juego de campeonato de la Serie Mundial de la Liga Pequeña 2025con una hora de inicio de 3 pm ET/12 pm PT en ESPN con Naranja de hondaabajo: