‘Life After Siham’ es un tributo especial a sus difuntos padres

“La vida después de Siham”, del cineasta franco-egipcio Namir Abdel Messeeh, se proyecta en la sección de Proyecciones Especiales del Aeropuerto Internacional de El Cairo. Festival de Cine, el 19 y 20 de noviembre, habiendo recibido previamente apoyo para el desarrollo en Cairo Film Connection 2021. Además de proyectarse en El Cairo, también se proyecta en IDFATurín y Marrakech.

El documental híbrido autobiográfico está producido por la productora de Messeeh, Oweda Films, en coproducción con Camille Laemle, a través de Les Films d’Ici, con sede en París, y con el apoyo de dos socios productores egipcios: Ambient Light y Red Star. Está distribuida por Météore Films. La empresa de ventas es Split Screen.

Después de su estreno mundial en ACID en Cannes 2025, la película se proyectó en Zurich y recientemente ganó el premio El Gouna Star al mejor documental árabe en el Festival El Gouna en Egipto.

La película se basa en temas que Messeeh desarrolló en su primer largometraje documental, “La Virgen, los coptos y yo”, proyectado en Cannes, Berlín y CPH:DOX, y estrenado en cines en Francia, con 112.000 espectadores.

Ambos proyectos están vinculados a sus padres, quienes se vieron obligados a exiliarse en Francia en los años 1970, después de que su padre fuera encarcelado bajo el régimen de Nasser, debido a sus afiliaciones comunistas.

En su nueva película, Messeeh interactúa con sus difuntos padres y explora el poder del cine para revivir recuerdos y recuperar los perdidos. El director habló con Variedad sobre la película y su proceso de desarrollo, que duró más de una década.

¿Cómo surgió tu proyecto?

Después de mi película anterior, mi madre me dijo que estaría dispuesta a trabajar en una nueva película, pero que esta vez quería que hiciera una “película real”, con actores, como las películas egipcias clásicas. Empecé a trabajar en un guión, pero cuando me enteré que tenía un cáncer avanzado, le dije, vamos a hacer una película juntas muy rápido, pero ella murió poco después, en 2014.

Empecé a hacer una película como un acto de supervivencia y resistencia, para decir que, en cierto modo, ella todavía está aquí. Con la ayuda de mi camarógrafo, Nicolas Duchêne, filmamos su funeral y luego filmé algunas secuencias con mi padre. Pero fue demasiado doloroso y lo dejé por completo durante unos años. Mucho después le mostré las imágenes a un amigo mío que es montador y me dijo que tenía que hacer la película. Porque es una historia universal.

¿Originalmente planeaste incluir más elementos ficticios?

Sí, escribí un guión en el que había imágenes de mi madre y del funeral, pero el resto era ficticio. Eso es lo que presentamos en Cairo Film Connection. Pero después de unos tres años de desarrollo, en los que presentamos la película a las televisiones, a los inversores y al CNC, no conseguimos financiación y tuve ganas de rendirme. En lugar de eso decidí filmar algunas escenas con mi padre. Llamé a Camille, mi coproductora. Filmamos algunas imágenes nuevas con mi padre y desde el momento en que empezamos a editar la película con todo el material documental, nos dimos cuenta de que no necesitábamos filmar las escenas de ficción. En lugar de eso, se nos ocurrió la idea de utilizar películas de archivo para intentar contar la historia: las escenas que faltaban en mi película. Así que es realmente una película que fue construida, que se inventó a sí misma, que se reescribió por completo durante el proceso de edición.

¿Qué importancia tuvo tener el estreno mundial en Cannes?

La presentamos en el festival de Cannes porque pensamos que esta película no tenía ninguna posibilidad de estrenarse en cines y de encontrar público a menos que la proyectáramos en un festival internacional importante. Cannes vio un primer montaje de la película y dijo: “Lo aceptaremos”, y a partir de ahí todo se aceleró. Mostramos una versión casi terminada en Cannes y tuvimos una gran acogida. Luego volvimos a la sala de edición porque aún quedaban cosas por ultimar… el sonido, la música. Terminamos la versión final de la película, que se proyectó en Zurich, donde recibió algunos premios, luego fuimos al Festival de El Gouna, donde recibimos tres premios. Entonces la película está empezando a tener carrera.

Tu padre es una presencia clave en la película.

Inmediatamente después del funeral, filmé unos días con él. Luego, en 2023, tuvimos esta crisis, cuando todo el mundo decía no a la película. Mi padre vivía en un asilo de ancianos y supimos que pronto iba a morir, y pensé: absolutamente tengo que filmar algo antes de que fallezca. Empecé la película con la muerte de mi madre porque no quería aceptar que ella había muerto, y la película termina asumiendo la muerte de mi padre. Es un momento en el que aprendemos a decir “te amo”, a decir adiós y a aceptar el hecho de que la vida continúa, que la muerte es parte de la vida, lo cual es traumático para todos. La película ha tenido una dimensión terapéutica para mí.

¿Cómo ha reaccionado la gente en las proyecciones?

Las reacciones han sido realmente muy bonitas. De personas que han perdido a sus padres, o cuyos padres estaban muriendo, que vieron la película y nos dijeron: “Lloramos, pero nos hizo sentir bien porque fue una especie de permiso, para decir adiós. Algunas personas me dijeron que después de ver la película les dieron ganas de ir a hablar con sus padres.

¿Por qué ha sido importante para usted proyectar la película en Egipto, primero en El Gouna y ahora en El Cairo?

Es como traer a mis padres de regreso a Egipto. Salieron de Egipto en la década de 1970, no porque no amaran a su país, sino por razones políticas y financieras. Siempre hemos vivido en Egipto, en nuestros corazones. En mis primeros años, mi tía me crió en Egipto. Mis padres siempre fueron egipcios. Mi padre, incluso en Francia, vivía en Egipto. Leía todos los periódicos egipcios y tenía principalmente amigos egipcios. En su corazón, siempre estuvo en Egipto. Pudimos regresar a Egipto durante las vacaciones. Pero fue un exilio, algo irrevocable. Fueron enterrados en Francia. Hacer esta película, proyectarla en Egipto y recibir premios es como traerlos de regreso a su tierra natal.

¿Cómo ha reaccionado el público egipcio ante la película?

Cuando proyectamos la película en El Gouna, fue realmente hermoso porque al principio sentí que los espectadores estaban muy perturbados, porque estaba exponiendo una historia personal, una historia íntima frente a la cámara, donde la gente habla muy abiertamente sobre la muerte y todo eso. Creo que el público estaba un poco inquieto al principio, pero sucedió algo realmente increíble. En un momento de la película, hubo un cambio y el público se sintió con derecho, no puedo decirlo de otra manera, a aceptar las emociones que ellos mismos experimentaron mientras veían la película. Empezaron a reír y empezaron a llorar. Al final de la película, fue increíble. Hubo espectadores que se acercaron a mí, que vinieron a abrazarme y besarme. Completos desconocidos. Aunque esto implica un tema tabú para nosotros. Hay un nivel de modestia en los países árabes: ciertos temas no se discuten, menos aún frente a la cámara. Cuestiones de amor y muerte, todo lo relacionado con sentimientos entre hijos y padres.

¿Qué importancia tuvieron los festivales para el desarrollo de la película?

Muy importante. El apoyo que recibimos no fue una gran cantidad, pero psicológicamente fue muy importante, porque de repente hubo personas que dijeron que creían en nuestro proyecto. El apoyo al desarrollo incluyó los Talleres Atlas, Cairo Film Connection, el Fondo de Cultura Árabe, el Instituto de Cine de Doha y CineGouna. También contamos con dos coproductores egipcios, Ambient Light y Red Star, que invirtieron dinero en la película. También invertí parte de mi propio dinero para hacer la película. Mi padre falleció y yo invertí parte de su herencia. Pensé para mis adentros, tiene sentido que este legado pueda usarse para hacer una película que sea un homenaje a mis padres. Una vez en la fase de edición, también conseguimos ayuda de Francia, del CNC y de la región de Isla de Francia.

¿Qué papel desempeñó su coproductora, Camille Laemle?

Ella siempre fue mi red de seguridad. Ella fue quien siempre logró ayudarme a encontrar el equilibrio: nunca estar demasiado cerca o demasiado lejos del sujeto. La madre de Camille murió durante la producción de la película, por lo que no era sólo mi película. Benoît Alavoine, el montador de la película, había perdido a su padre unos años antes. Entonces, en cierto modo, todos éramos huérfanos.

Las imágenes de archivo de las películas de Youssef Chahine desempeñan un papel importante.

Utilicé estas imágenes para transformar a mis padres en héroes cinematográficos de ficción. Utilizando imágenes de películas dirigidas por Youssef Chahine, precisamente porque he recuperado algunas imágenes antiguas de sus películas y las he utilizado para recrear una especie de ficción. En cierto modo es como si hubiera cumplido mi promesa y cumplido el deseo de mi madre de hacer una “película real”.

¿Fue difícil obtener permiso para utilizar imágenes del archivo de Youssef Chahine?

Tuvimos mucha suerte porque Marianne Khoury, productora de Youssef Chahine, y sus asociados, propietarios de los derechos, me conocen y les gusta mi trabajo, y realmente nos apoyaron en el proyecto. Ella hizo posible el uso de las imágenes. También espero que esto me haya permitido revivir ciertas películas y cierto tipo de cine. El año que viene se cumplirá el centenario del nacimiento de Youssef Chahine. Creo que sus películas se reestrenarán en los cines y espero que mi película también ayude a recuperar el deseo de la gente de descubrir este tipo de cine.

¿Qué oportunidades tiene el Festival de Cine de El Cairo ¿oferta?

El Cairo es un festival que atrae a un gran público, del público en general. El Gouna tiene una mayor proporción de profesionales de la industria. En El Cairo, los espectadores provienen de todos los ámbitos de la vida. Tienen curiosidad por descubrir películas y, por lo demás, no necesariamente tienen acceso a ellas. Es extremadamente importante. Incluso mi familia, mi familia egipcia, por ejemplo, viene a ver la película. Por eso es un gran logro proyectar la película en El Cairo.