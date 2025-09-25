Liev Schreiber, Mayim Bialik rechazó el boicot de la industria israelí en la carta

Liev Schreiber, Mayim Biikik y Desorden de Debra se encuentran entre más de 1.200 nombres de la industria del entretenimiento que han firmado una nueva carta abierta denunciando el Llame para un boicot de las instituciones de cine israelíes sobre la guerra en Gaza.

La carta, publicada el jueves por la Comunidad Creativa de Organizaciones sin fines de lucro para la Paz y la Brigada, insta a los casi 4,000 firmantes de la compromiso de boicot, incluidas Emma Stone y Joaquin Phoenix, para reconsiderar su postura. Otras estrellas que ponen sus nombres detrás de la nueva carta abierta incluyen a Gene Simmons, Sharon Osbourne, Greg Berlanti, Jerry O’Connell, Howie Mandel, Jennifer Jason Leigh, Lisa Edelstein, Erin Foster, Anthony Edwards, Rebecca de Mornay, Sherry Lansing y Haim Saban.

«Conocemos el poder de la película. Conocemos el poder de la historia. Es por eso que no podemos permanecer en silencio cuando una historia se convierte en un arma, cuando las mentiras se visten como justicia, y cuando los artistas son engañados para amplificar la propaganda antisemita», comienza la carta. «La promesa circulada bajo la bandera de los trabajadores cinematográficos de Palestina no es un acto de conciencia. Es un documento de información errónea que aboga por la censura arbitraria y la borrado del arte. Censor las voces que intentan encontrar un terreno común y expresar su humanidad, es incorrecta, ineficaz y una forma de castigo colectivo».

Se agregó un desorden en una declaración: «Cuando los artistas boicotan a otros artistas basados ​​únicamente en su país de origen, es una discriminación flagrante y una traición a nuestro papel como narradores. La historia nos muestra que los boicots contra los judíos han sido durante mucho tiempo una herramienta de regímenes autoritarios, al unirse a este esfuerzo, estos artistas son de manera conocida o sin saberlo a sí mismos con un anhelador de antiescuros» «.

Bialik dijo: «Los artistas y los creativos tienen una oportunidad y responsabilidad únicas de recordar al mundo nuestra humanidad compartida. Boicoting cineastas, estudios, compañías de producción e individuos simplemente porque son la división de combustibles israelíes y contribuye a una cultura perturbadora de marginación. Además, esta promesa de boycott no hace nada para poner fin a la guerra en la gaza, trae el hogar de los antiguos en el cultivo de los antiguos.

La nueva carta abierta se produce inmediatamente de Supremo condenado El boicot llama en una declaración el 12 de septiembre. «No estamos de acuerdo con los recientes esfuerzos para boicotear cineastas israelíes», dijo la directora de comunicaciones de Paramount, Melissa Zukerman. «Silenciar artistas creativos individuales basados ​​en su nacionalidad no promueve una mejor comprensión o avanza la causa de la paz», continuó la declaración. «La industria del entretenimiento global debería alentar a los artistas a contar sus historias y compartir sus ideas con el público en todo el mundo. Necesitamos más compromiso y comunicación, no menos».

Lea la carta abierta completa a continuación.

A nuestros compañeros artistas y a la comunidad cinematográfica global,

Conocemos el poder de la película. Conocemos el poder de la historia. Es por eso que no podemos permanecer en silencio cuando una historia se convierte en un arma, cuando las mentiras se visten como justicia, y cuando los artistas son engañados en la propaganda antisemita amplificadora.

La promesa circulada bajo la bandera de «Trabajadores del cine para Palestina» no es un acto de conciencia. Es un documento de información errónea que aboga por la censura arbitraria y la eliminación del arte.

Censurar las voces que intentan encontrar un terreno común y expresar su humanidad, es incorrecto, ineficaz y una forma de castigo colectivo.

La industria cinematográfica de Israel incluye proyectos innovadores, de celebración y críticos sobre palestinos y judíos, que muchos de ustedes han elogiado y celebrado. La comunidad cinematográfica de Israel es inquieta, argumentativa e independiente, donde los directores desafían a los ministros y muchos de los mismos festivales a los que apuntará, programando constantemente la disidencia.

La industria del entretenimiento de Israel es un vibrante centro de colaboración entre artistas y creativos judíos y palestinos, que trabajan juntos todos los días para contar historias complejas que entretienen e informan tanto a las comunidades como al mundo. Las instituciones de cine israelíes no son entidades gubernamentales. A menudo son los críticos más fuertes de la política gubernamental.

La promesa utiliza términos nebulosos como ‘implicar’ y ‘complicidad’. ¿Quién decidirá qué cineastas e instituciones de cine israelíes son «cómplices»? ¿Un comité de McCarthyist con listas negras? ¿O es la ‘complicidad’ solo un pretexto para boicotear a todos los israelíes y sionistas, el 95% de la población judía del mundo, sin importar lo que creen o crean?

La historia nos advierte. La censura se ha utilizado para silenciar a los cineastas: la máquina de propaganda de la Alemania nazi, la censura soviética e incluso las propias listas negras de Hollywood. Cada vez que estaba disfrazado de virtud. Y cada vez era opresión. Cada vez, sus objetivos se expandieron.

Sabemos que muchos de ustedes tienen buenas intenciones y creen que están defendiendo la paz. Pero tus nombres están siendo armados y vinculados a mentiras y discriminación. Esta promesa borra las voces israelíes disidentes, legitima las falsedades y protege a Hamas de la culpa.

Si desea la paz, solicite el lanzamiento inmediato de los rehenes restantes. Apoya a los cineastas que crean un diálogo entre las comunidades. Pararse contra Hamas.

Deja que el arte hable toda la verdad.

Hacemos un llamado a todos nuestros colegas en la industria del entretenimiento que rechace esta llamada discriminatoria y antisemita de boicot que solo agrega otro obstáculo en el camino hacia la paz.