Líderes europeos rechazan el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania







Los líderes europeos se reunirían el sábado en Sudáfrica para discutir alternativas a una plan de estados unidos para detener la guerra de Rusia en Ucrania se considera que favorece a Moscú, casi cuatro años después de que invadiera a su vecino.

El plan de 28 puntos para poner fin a la agresión del Kremlin provocó alarma en Kiev y las capitales europeas, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el viernes que su país podría enfrentar una difícil elección entre defender sus derechos soberanos y preservar el apoyo estadounidense que necesita.

Los países europeos ven su propio futuro en juego en la lucha de Ucrania para derrotar a Rusia y han insistido en ser consultados en los esfuerzos de paz. El sábado, se prepararon para reunirse al margen de una cumbre del Grupo de los 20 en Johannesburgo, Sudáfrica, en una muestra de apoyo a Kiev.

Las conversaciones previstas fueron anunciadas por altos funcionarios de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo de la UE, António Costa, después de su llamada con Zelenskyy el viernes.

Ese mismo día, von der Leyen dijo que un principio clave para El europeo de Kiev aliados era «nada sobre Ucrania sin Ucrania».

El plan estadounidense prevé que Ucrania entregue territorio a Rusia «algo que Kiev ha descartado repetidamente», al tiempo que reduce el tamaño de su ejército y bloquea su codiciado camino hacia la membresía de la OTAN. Contiene muchas de las demandas de larga data de Moscú, al tiempo que ofrece garantías de seguridad limitadas a Kiev.

En otra parte, una noche ucranio Un ataque con drones alcanzó una refinería de combustible en el sur de Rusia, matando a dos personas e hiriendo a dos más, dijo un funcionario local.

El ataque a la región de Samara en el último de los ataques de largo alcance de Kiev contra infraestructura petrolera rusa que, según dice, alimenta la guerra del Kremlin en Ucrania.

El gobernador regional, Vyacheslav Fedorishchev, no nombró de inmediato el sitio atacado ni detalló los daños.

No hubo comentarios inmediatos de Ucrania.

Las defensas aéreas rusas derribaron durante la noche 69 drones ucranianos sobre Rusia y Crimea ocupada, incluidos 15 que sobrevolaban provincia de samarasegún el Ministerio de Defensa en Moscú.

Los ataques nocturnos obligaron al menos a cinco aeropuertos rusos a detener o restringir temporalmente sus operaciones y cortaron el suministro eléctrico a unos 3.000 hogares en la ciudad sureña de Rylsk, según funcionarios rusos.

