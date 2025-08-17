Líderes europeos para unirse a Zelenskyy en Washington para hablar con Trump en Ucrania







Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Europeo y Norte (OTAN) anunciaron el domingo que se unirán Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy En Washington, para conversar con Donald Trump al poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, con la posibilidad de garantías de seguridad respaldadas por Estados Unidos ahora parte de las discusiones, informó la agencia de noticias AP.

Los pesos pesados europeos, incluidos Francia, Gran Bretaña y Alemania, se están reuniendo alrededor de Zelenskyy después de su exclusión de la cumbre del presidente de los Estados Unidos con su homólogo ruso Vladimir Putin el viernes. Su compromiso de acompañar a Zelenskyy a la Casa Blanca aparece el lunes para evitar una repetición del tenso encuentro de la Oficina Oval en febrero, cuando Trump reprendió al líder ucraniano.

«El Europeos tienen mucho miedo de que la escena de la oficina oval se repita, por lo que quieren apoyar a Zelenskyy a la empuñadura «, dijo el general francés retirado Dominique Trinquand, ex jefe de la misión militar de Francia en las Naciones Unidas, y agregó:» Es una lucha de poder y una posición de fuerza que podría funcionar con Trump «.

El enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo el domingo que Putin acordó durante la reunión de Alaska con Trump para permitir que los aliados estadounidenses y europeos ofrezcan a Ucrania una garantía de seguridad que se asemeja al mandato de defensa colectiva de la OTAN como parte de un eventual acuerdo de paz, informó AP.

El presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablando junto a Zelenskyy en Bruselas, dijo: «Damos la bienvenida a la voluntad del presidente Trump de contribuir a las garantías de seguridad similares al artículo 5 para Ucrania. Y la coalición de lo dispuesto, incluido la Unión Europea, está lista para hacer su parte «.

Von der Leyen se unió al presidente francés Emmanuel Macron, al primer ministro británico Keir Starmer, al canciller alemán Friedrich Merz y al presidente finlandés Alexander Stubb para prometer su participación en las conversaciones de la Casa Blanca del lunes, junto con el secretario general de la OTAN Mark Rutte.

La muestra de apoyo europeo podría aliviar las preocupaciones en Kyiv y otras capitales que Ucrania puede ser presionada para un acuerdo de paz favorecido por Trump y Rusia.

Neil Melvin, Director de Seguridad Internacional del Royal United Services Institute (RUSI) de Londres, dijo que los líderes europeos están tratando de «dar forma a esta agenda de rápido evolución». Después de la cumbre de Alaska, el enfoque parece haber cambiado de un alto el fuego hacia el objetivo de Putin de bloquear la membresía de la OTAN o la UE de Ucrania.

Secretario de los Estados Unidos del estado, Marco Rubio le dijo a la prensa de NBC que un alto el fuego «no está fuera de la mesa», pero dijo que un acuerdo de paz completo sería la mejor manera de terminar la guerra.

Putin se ha resistido a conocer a Zelenskyy en persona, lo que sugiere que una reunión de este tipo solo puede ocurrir una vez que se establece las bases para un acuerdo de paz. También advirtió que Kiev y otras capitales europeas podrían «crear obstáculos» para descarrilar las negociaciones con «intriga detrás de escena».

Zelenskyy continúa estresando la importancia de ambos A NOSOTROS y participación europea. «Una garantía de seguridad es un ejército fuerte. Solo Ucrania puede proporcionar eso. Solo Europa puede financiar este ejército, y nuestra producción nacional y la producción europea pueden proporcionar armas para este ejército. Pero hay ciertas cosas que son escasas y solo están disponibles en los Estados Unidos», dijo junto a Von der Leyen el domingo.

Zelenskyy también contrarrestó la preferencia de Trump y Putin por negociar un final completo de la guerra de inmediato, diciendo que un alto el fuego permitiría que el espacio evalúe las demandas de Rusia. «Es imposible hacer esto bajo la presión de las armas», dijo. «Putin no quiere detener el asesinato, pero debe hacerlo».

(Con entradas AP)





