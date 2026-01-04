Líderes del mundo del espectáculo profundizan en la IA en la Cumbre de Entretenimiento de Variedades en CES

Lanzado en 1967, el Consumer Electronics Show recorrió ciudades y lugares del calendario antes de establecerse finalmente en 1998 como un evento que se celebra cada enero en Las Vegas. Durante más de la mitad de esos años, el Variedad Entertainment Summit ha sido un elemento fijo de esa tradición de Año Nuevo, reuniendo a líderes de diversos medios verticales para debatir en el escenario sobre cómo las tecnologías de vanguardia están transformando el entretenimiento y dando forma a la cultura.

Este año, VariedadLa oferta CES de ‘s se divide en dos partes, ambas celebradas en C-Space Studio en Aria: la Variedad Entertainment Summit el 7 de enero de 9 am a 4:30 pm y el Variedad Business of Creators Summit, presentado por Samsung Ads, el 8 de enero de 9 am a 1 pm

Los participantes incluirán a todos, desde la presidenta de publicidad global de Disney, Rita Ferro, y el presidente de licencias y entretenimiento de Hasbro, Kim Boyd, hasta actores. Joseph Gordon-Levitt y Simón Helberg.

Este año, habrá mayor urgencia en las conversaciones provocadas por el rápido surgimiento de la IA, que muchos consideran una amenaza existencial.

Pero Jon Liebmanpresidente y director ejecutivo de Brillstein Entertainment Partners, señala que la IA es sólo el último de una larga lista de disruptores tecnológicos que se suponía significarían el fin del negocio, desde la llegada de las películas sonoras en los años 1920 al vídeo doméstico en los años 1980 e Internet en los años 1990.

«Yo diría que Hollywood ha gritado mucho acerca de que la tecnología está destruyendo su negocio, y en realidad, probablemente ha ocurrido lo contrario», dice Liebman, quien aparecerá en el panel «El futuro del contenido», moderado por Variedad Cynthia Littleton, coeditora en jefe, el 7 de enero. «La tecnología, cuando se aprovecha adecuadamente, se ha convertido en una herramienta para lo que tenemos ahora, que es la distribución global de contenido. Y aunque no creo que nadie sepa realmente qué efecto tendrá en nuestro negocio, creo que el temor que tenemos debe ser atenuado por la realidad de lo que la tecnología ha hecho históricamente por el negocio del entretenimiento, que es impulsar su crecimiento era tras era».

Liebman no recibirá argumentos de Jonathan Yunger, cofundador y director ejecutivo de una plataforma y estudio de producción de contenidos impulsados ​​por IA. Arcanosquién se unirá al actor-productor Breckin Meyer (quien protagoniza el cortometraje de IA de Arcana “Echo Hunter”) y el analista jefe y presidente de Luminate, Andrew Wallenstein, para una conversación sobre la narración de historias de IA el 7 de enero.

«El [AI] «El conjunto de herramientas realmente puede marcar la diferencia y ayudar a mantener o aumentar el valor de la producción, pero reduciendo los costos», dice Yunger, y agrega: «La IA no funciona sin la creatividad, sin el narrador».

Otros paneles en el Variedad La Cumbre de Entretenimiento del 7 de enero incluirá “El nuevo negocio del entretenimiento”, moderada por Danny Ledger, líder de telecomunicaciones, medios y entretenimiento para servicios de consultoría de Deloitte; «¡Experimente esto! Qué sigue en eventos en todas las plataformas» y «Fandom in the Zeitgeist», moderado por Variedad el editor de negocios Todd Spangler; “IA a toda marcha” y “El panorama general: ¿qué tendencias darán forma al 2026?” moderado por Littleton; y «Aprovechar el fandom a través de contenido deportivo en vivo con anuncios de Amazon y WPP Media». También habrá una “Mesa redonda de élite de creadores de marcas” y una conversación principal con Anthony Wood, fundador, presidente y director ejecutivo de Roku.

El Variedad La Cumbre Business of Creators del 8 de enero contará con paneles como “El estado de la economía de los creadores en los medios y el entretenimiento”, moderado por Wallenstein; “New Hollywood Power Players: El ascenso de los creadores en la televisión” y “El poder de la marca Creator”, moderado por Littleton; “La era de las compras en vivo ha llegado” y “Audiencias desbloqueadas: el futuro del marketing de creadores”, moderados por Spangler, así como charlas informales con el “cartógrafo de medios” Evan Shapiro y el cofundador de Substack, Hamish McKenzie.