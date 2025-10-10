Líderes del Comité de Erradicación de la Corrupción se reúnen con testigos en el caso de las máquinas bancarias de EDC; aquí está la explicación del portavoz

Jacarta – Portavoz de la Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) Budi Prasetyo explicó el motivo por el cual el vicepresidente de KPK, Johanis Tanak, se reunió con uno de los testigos en el caso de presunta corrupción en la adquisición de máquinas electrónicas de captura de datos (EDC) en PT Bank Rakyat Indonesia o BRI (Persero) en 2020-2024.

Lea también: En secreto, el Ministerio de Educación y Cultura y los proveedores reembolsan dinero por carcasas de Chromebook



El testigo del caso de corrupción en la adquisición de máquinas EDC bancarias al que se refiere Budi es el Director Principal del Fondo de Pensiones BRI Ngatari. Reunión entre Este testimonio con Johanis Tanak ocurrió durante las actividades del Foro de Liderazgo Dapen del Grupo BRI y del Grupo BRI YKP en la Torre BRIpens, Yakarta, el martes 7 de octubre de 2025.

«En esta actividad, los líderes fueron invitados como expertos en un foro abierto con otros oradores o participantes», dijo Budi a los periodistas en Yakarta el viernes.

Lea también: Terremoto de magnitud 7,4 sacude Filipinas; una persona muere



Budi explicó que la presencia de Johanis Tanak en el foro fue para recordarle la importancia de implementar principios empresariales con integridad para crear un clima empresarial limpio y anticorrupción.

Además, este evento se realizó con el fin de brindar educación anticorrupción, especialmente a los actores empresariales del sector financiero.

Lea también: Pramono dice que las tarifas del transporte público en Yakarta son las más baratas e insinúa que aumentarán.



«Si hablamos de erradicar la corrupción, además de tomar medidas, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) también continúa realizando esfuerzos intensivos en prevención, educación y coordinación de supervisión. Estos esfuerzos para erradicar la corrupción también apoyan un desempeño más efectivo y eficiente del mundo empresarial», dijo.

Sin embargo, el artículo 36 letra (a) de la Ley de la República de Indonesia Número 19 de 2019 relativa a la Segunda Enmienda de la Ley Número 30 de 2002 relativa a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (UU KPK) establece:

«El liderazgo de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción tiene prohibido tener relaciones directas o indirectas con sospechosos u otras partes relacionadas con casos de corrupción criminal manejados por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción por cualquier motivo».

Luego, la Sentencia del Tribunal Constitucional Número 158/PUU-XXII/2024 enfatizó esto.

«Dada la independencia institucional del Comité de Erradicación de la Corrupción, que tiene autoridad especial para erradicar actos criminales de corrupción», dijo el juez constitucional Arief Hidayat al leer las consideraciones jurídicas del Tribunal en la audiencia de pronunciamiento de la decisión el 2 de enero de 2025 en la Sala Plenaria del MK, Yakarta.

Anteriormente, Ngatari fue interrogado como testigo en el caso de la máquina EDC del banco el 6 de octubre de 2025. Sin embargo, Johanis Tanak se reunió con Ngatari el 7 de octubre de 2025.