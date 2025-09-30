Líderes de Europa, Medio Oriente dan la bienvenida al plan de Trump para poner fin al conflicto en Gaza







Los líderes de Europa y Oriente Medio el martes dieron la bienvenida al presidente de los Estados Unidos Donald TrumpEl anuncio de un plan integral para poner fin al conflicto en Gaza.

La declaración de los líderes se produce después de que Trump anunció formalmente su plan de paz de 20 puntos para poner fin a la Guerra de Israel-Hamas en Gaza cuando conoció al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca el lunes (hora de Washington).

El presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio la bienvenida al compromiso de Trump de poner fin al conflicto en Gaza y expresó la preparación de la Unión Europea para contribuir a los esfuerzos.

«Bienvenido el compromiso del presidente Donald Trump de poner fin a la guerra en Gaza. Alienta a todas las partes a aprovechar esta oportunidad. La UE está lista para contribuir.

Llamó a una solución de dos estados el único camino viable hacia una paz justa y duradera en el Medio Oriente con personas de Israel y Palestina que vive lado a lado en paz y seguridad.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dio la bienvenida al plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza. Llamando a la situación en Gaza «intolerable», pidió el fin de las hostilidades y el lanzamiento de todos los rehenes en poder de Hamas.

En una publicación sobre X, Costa escribió: «Doy la bienvenida al plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y me anima la respuesta positiva del primer ministro Benjamin Netanyahu. Todas las partes deben aprovechar este momento para darle a la paz una oportunidad genuina».

Haciendo hincapié en que la situación en Gaza es «intolerable», dijo Costa, «las hostilidades deben terminar, y todos los rehenes deben ser liberados de inmediato. El pueblo israelí y palestino merece vivir uno al lado de la otro, en paz y seguridad, libre de violencia y terrorismo. Una solución de dos estados sigue siendo el único camino viable hacia una paz justa y duradera en el Medio Oriente».

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, agradeció los esfuerzos de Trump destinados a detener el conflicto en Gaza y lograr un alto el fuego. Expresó la preparación de Turquía para contribuir al proceso de establecer una paz justa y duradera aceptable para todas las partes.

«Elogio los esfuerzos y el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destinados a detener el derramamiento de sangre en Gaza y lograr un alto el fuego. Turkiye continuará contribuyendo al proceso con el fin de establecer una paz justa y duradera aceptable para todas las partes», publicó Erdogan en X.

El primer ministro canadiense Mark Carney dio la bienvenida al plan de Trump e instó a todas las partes a ayudarlo a implementarlo por completo. Pidió el lanzamiento de los rehenes y expresó la preparación de Canadá para apoyar los esfuerzos para brindar ayuda a Gaza.

En una publicación sobre X, Carney escribió, «Canadá Da la bienvenida al nuevo plan histórico de paz del Medio Oriente del presidente Trump, e instamos a todas las partes a ayudarlo a realizar todo su potencial. Como el siguiente paso crítico, Hamas debe lanzar inmediatamente a todos los rehenes. Canadá está listo para apoyar la entrega sostenida, sin obstáculos y a gran escala de ayuda humanitaria en y a lo largo de Gaza «.

«Continuaremos nuestra estrecha coordinación con los socios internacionales para construir una paz justa y duradera que se basa en el progreso de hoy, con un estado soberano, democrático y viable de Palestina construyendo su futuro en paz y seguridad con el estado de Israel», agregó.

Dando la bienvenida al plan de EE. UU. Para poner fin al conflicto en Gaza, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, en una publicación sobre X, escribió: «El plan de EE. UU. Para Gaza ofrece la oportunidad única de poner fin a la horrible guerra en Gaza. Esta oportunidad no debe perderse».

El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, dio la bienvenida al plan integral de los Estados Unidos para poner fin al conflicto en Gaza. Instó a todas las partes a aprovechar la oportunidad para poner fin al conflicto e implementar completamente los términos de la propuesta.

En una publicación sobre X, Peters declaró: «En nuestro discurso ante la Asamblea General de la ONU durante el fin de semana, dijimos: queremos desesperadamente que la diplomacia tenga éxito y creemos que son aquellos países con apalancamiento los que tienen más probabilidades de lograr un avance. Eso mostraría un liderazgo global».

«Por lo tanto, Nueva Zelanda da la bienvenida al Estados Unidos« Plan integral para poner fin al conflicto en Gaza` como un ejemplo de tal liderazgo global. Instamos a las partes a aprovechar esta importante oportunidad para poner fin al conflicto e implementar los términos de la propuesta por completo. Nueva Zelanda quiere ver un final inmediato de este conflicto desastroso «, agregó.

La declaración del líder se produce cuando Trump anunció un plan de paz para Gaza, que describe el establecimiento de un gobierno tecnocrático temporal, y Israel se compromete a no anexar la franja y asegurarse de que ningún residente se vea obligado a irse. El acuerdo exige un final inmediato de la guerra si se acepta, con todos los cautivos, tanto vivos como fallecidos, regresaron dentro de las 72 horas.

El gobierno en Gaza será supervisado por un nuevo organismo de transición internacional, la «Junta de Paz», que será presidida por Trump y otros miembros, incluido el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y manejará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete un programa de reforma para recuperar el control.

Los miembros de Hamas que se comprometen con la paz recibirían amnistía, mientras que a otros se les ofrecería un paso seguro en el extranjero. La seguridad en Gaza será supervisada por las fuerzas regionales e internacionales, que también ayudará a entrenar a la policía palestina, mientras que la ayuda fluirá en los niveles acordados.

Estados Unidos facilitaría un mayor diálogo entre los israelíes y Palestinos para apoyar la coexistencia a largo plazo.

