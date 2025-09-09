Liderazgo de Hamas en la capital de Qatar atacado por Israel, Blast oye en Doha







Israel Lanzó una huelga dirigida al liderazgo de Hamas en Qatar el martes, dijeron las autoridades, ampliando aún más su campaña contra el grupo militante a medida que las negociaciones sobre el final de la guerra en la Franja de Gaza aparecen estancadas ante una nueva ofensiva militar allí.

El humo negro se elevó sobre el horizonte de la capital de Qatar, Doha, y las autoridades allí reconocieron la huelga. No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido en el ataque, marcando la segunda vez que la nación rica en energía ha sido atacada directamente en los casi dos años de guerra que se han apoderado del Medio Oriente más amplio desde el ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

No estaba inmediatamente claro cómo se llevó a cabo el ataque, aunque un portavoz militar israelí se refirió a la Fuerza Aérea de Israel que llevaba a cabo la huelga. Katar Airways continuó aterrizando en Doha en medio de la huelga, incluso cuando al menos un avión de la Fuerza Aérea de Qatar despegó de la patrulla sobre el país.

Qatar condenó a lo que se refería como un ‘ataque cobarde israelí’ contra la sede política de Hamas ‘en Doha. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed Al-Ansari, lo calificó como una «violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales.

La vasta base aérea de Al-Udeid de Qatar, hogar de la sede del ejército de los EE. UU. Para su comando central con sede en Medio Oriente, fue bajo un ataque iraní durante la guerra de Irán-Israel de 12 días que vio Americano Los bombarderos atacan los sitios nucleares iraníes.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente