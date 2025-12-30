Liderados por Dasco, los líderes de la RPD celebran una reunión de coordinación de recuperación post-desastre en Sumatra

Jacarta – Líder RPD RI celebró una reunión de coordinación con el Grupo de Trabajo de Recuperación Post-Desastre en Sumatra junto con los ministerios e instituciones pertinentes, así como con los jefes de las regiones afectadas desastre.

La reunión estuvo presidida directamente por el vicepresidente de la RPD RI, Sufmi Dasco AhmadMartes 30 de diciembre de 2025.

Dasco dijo que la reunión de coordinación se llevó a cabo para igualar la percepción y la sinergia de todos los interesados.

«Hacer sinergias para igualar percepciones y centrarnos en algo para que sea eficiente y en términos de presupuesto y otros podemos centrarnos y entonces no habrá superposiciones», dijo Dasco en una reunión de coordinación (rakor) que fue retransmitida por YouTube TV del Parlamento.

Dasco explicó que su partido lo había informado al Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto respecto a la reunión de coordinación.

«También le hemos comunicado al presidente, que si Dios quiere, irá mañana a Aceh, que hoy comenzaremos a celebrar reuniones de coordinación para que el próximo año, en el presupuesto de 2026, la recuperación post-desastre pueda proceder como debería», dijo.

A la reunión asistieron varios vicepresidentes de la RPD RI, a saber, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa y Cucun Ahmad Syamsurijal.

También estuvieron presentes el Ministro del Interior, Tito Karnavian, el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, el Ministro de Asuntos Sociales, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), el Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, y el Ministro de Obras Públicas (PU), Dody Hanggodo.

Además, estuvieron presentes el Jefe del Estado Mayor del Ejército (KSAD), general Maruli Simanjuntak, el viceministro de Comunicaciones y Digital Nezar Patria, así como el enviado especial del presidente para el desarrollo de la generación joven y los trabajadores de las artes, Raffi Ahmad.

De las regiones estuvieron presentes el gobernador de Aceh, Muzakir Manaf, y el regente de Aceh, Tamiang Armia Fahmi.