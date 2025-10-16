Líder de la organización de masas Petir arrestado por la policía debido a extorsión a la empresa y amenazado con 9 años de prisión

Jacarta – Un hombre conocido como Presidente General de Tri Karya Youth (Organizaciones de masas Petir) llamado Jekson Jumari Pandapotan Sihombing fue arrestado y designado como sospechar caso sospechoso extorsión PT Ciliandra Perkasa en Pekanbaru.

El sospechoso fue arrestado por el equipo de la Subdirección III Jatanras de la Dirección General de Investigación Criminal (Ditreskrimum) de la policía de Riau.

En ese momento, el sospechoso quería recibir 150 millones de IDR de una de las víctimas en el Hotel Furaya, Jalan Jenderal Sudirman, ciudad de Pekanbaru, el martes 14 de octubre de 2025.

Wadirreskrimum Polda Riau, AKBP Sunhot Silalahi, reveló el método del sospechoso de pedir 5.000 millones de euros.

Si no se cumplía, amenazó con realizar una manifestación en Yakarta y difundir noticias negativas sobre uno de los grupos. compañía.

«El sospechoso pidió dinero hasta 5.000 millones de IDR con la amenaza de realizar siete manifestaciones en Yakarta y denunciar cuestiones que podrían empañar el buen nombre de la empresa», dijo Sunhot en una conferencia de prensa, el jueves 16 de octubre de 2025.

El sospechoso había difundido previamente una serie de noticias en medios de comunicación en línea que contenían acusaciones falsas contra el grupo de empresas, incluidas acusaciones de prácticas corruptas y daños ambientales por valor de 1,4 billones de rupias.

La empresa víctima lo denunció entonces a la Policía Regional de Riau porque se sintió agraviada y no se le dio derecho a responder a la noticia.

Durante este arresto, la policía confiscó varias pruebas, entre ellas un automóvil, varios teléfonos móviles, 150 millones de IDR en efectivo, dos llaves de la habitación del hotel Furaya e imágenes de CCTV que muestran las actividades del sospechoso en el lugar.

Además, durante el registro en la casa del sospechoso en Rumbai también se encontró un ordenador portátil, una impresora, una libreta de ahorros y un documento aclaratorio con el membrete de Ormas Petir y el sello de la organización, que fue enviado a varias empresas y agencias gubernamentales.

Explicó que durante la búsqueda también se encontraron decenas de cartas solicitando aclaraciones de varias empresas y otras partes utilizando el mismo método utilizado por el sospechoso al PT Ciliandra Perkasa.

Sunhot explicó que su partido todavía está investigando la posible participación de otros partidos y los motivos económicos detrás de las acciones del sospechoso.

«La investigación continúa y llamaremos a testigos adicionales para reforzar las pruebas», dijo.