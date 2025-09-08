Libro de Nueva Zelanda, semifinal de CFA translúcido del equipo nacional de fútbol

Shijiazhuang, VIVA – Equipo nacional de fútbol futsá indonesio logró calificar para las semifinales del torneo internacional de CFA 2025 después de vencer Equipo nacional de Nueva Zelanda Con un puntaje de 2-1, en el último partido del Grupo B en los deportes universitarios de Shijiazhuang, Shijiazhuang, China, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Además del equipo nacional de Nueva Zelanda, 5 equipos están en boletos para la Copa Mundial 2026



Con estos resultados, Indonesia encabezó la clasificación del Grupo B con nueve puntos, gracias a tres victorias consecutivas. Mientras que Nueva Zelanda está en tercera posición con una colección de tres puntos.

Desde el principio, los dos equipos han realizado el juego insistente para buscar la victoria y tratar de obtener un objetivo rápido. Pero Nueva Zelanda se convirtió en el primer equipo en anotar, cuando el partido tenía solo cuatro minutos.

Leer también: Ketum FFI Final Final Series y NCFS: Construyendo el futuro de la futsal indonesia



Indonesia está tratando de igualar, se obtienen dos oportunidades, pero aún pueden ser frustradas por el portero de Nueva Zelanda. Por otro lado, el portero indonesio Angga Ariansyah también recibió una amenaza a través de una patada de larga distancia que logró.

El trabajo duro indonesio finalmente cosechó los resultados en el minuto 18. A pesar de perder el equilibrio. Reza Gunawan todavía tenía tiempo para liberar la patada de pie derecha para dar la bienvenida a la pelota hacia adentro. El puntaje 1-1 duró hasta el medio tiempo.

Leer también: Ambiciones para clasificarse para la Copa Asiática 2025, el equipo nacional fútbol de fútbol femenino solicitó a los partidarios y llamó al jugador del equipo nacional de fútbol



Al comienzo de la segunda mitad, Indonesia obtuvo varias oportunidades. Primero desde la patada Andrés Dwi Persada, que todavía estaba volando, luego Andrés Patear todavía alcanzó el poste de la portería, y luego la patada acrobática de Andres se amplió.

Nueva Zelanda tampoco jugó defendiendo. Varias veces sus ataques fueron preocupados por los jugadores y porteros indonesios Angga.

El objetivo decisivo de Indonesia finalmente nació en el minuto 19 de la segunda mitad. Mohammad Rizky Fauzan se convirtió en un héroe indonesio, recibió un balón de patada de Muhammad Zidan, burlando a dos jugadores de Nueva Zelanda, antes de liberar la patada del pie izquierdo alojado en la meta del oponente. (Hormiga)