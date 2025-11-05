Libro de fotos de James Bond Cars Assouline: compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

James Bond siempre ha viajado con estilo, pero un nuevo tomo de Assouline sostiene que la flota de vehículos equipados de la franquicia merece una estrella junto al propio 007. “Coches de James Bond” lanzado esta semana, es el tercer título de Bond totalmente autorizado por el editor y el más ambicioso hasta el momento: una crónica película por película de cada automóvil notable presentado en más de seis décadas de la franquicia, desde el Sunbeam Alpine en «Dr. No» hasta el Aston Martin DB5 lleno de balas que ruge en «No Time to Die».

El volumen de 340 páginas está curado y presentado por Chris Corbould, el supervisor de efectos especiales ganador del Oscar al que se le atribuye el diseño y la realización de las mayores acrobacias de Bond en 15 películas. Corbould no solo narra cómo del DB5 surgió un asiento eyector o cómo un Lotus Esprit se convirtió en un submarino en funcionamiento, sino que también revela los trucos de ingeniería en el set, los milagros de una sola toma y los casi desastres que convirtieron estos vehículos en íconos cinematográficos instantáneos. Más de 300 fotografías, incluidas imágenes fijas detrás de escena, dibujos técnicos y material efímero de producción rara vez visto, rastrean la evolución del garaje de Bond como codirector no oficial de la franquicia.

El libro no sólo destaca las ruedas personales de 007. Otros personajes obtienen el mismo kilometraje en una alineación que incluye Bentleys, BMW, Land Rovers, lanchas rápidas Sunseeker, Boeing 747, motos de nieve, dirigibles y los artilugios únicos creados por Q Branch (“La pequeña Nellie”, el pequeño autogiro de “Solo se vive dos veces”, regresa). Como era de esperar, Aston Martin sigue siendo la marca más duradera de la franquicia: más de una docena de modelos (DB5, DBS, V8, Vanquish y más) se repiten a lo largo del libro.

Assouline también celebra la ocasión con un estuche de edición limitada “007 Trilogy” que combina “James Bond Cars” con los títulos anteriores del editor. “Destinos de James Bond” y «Estilo James Bond». El conjunto está alojado en una caja de aluminio cepillado inspirada en los dispositivos de grado Q, completa con una insignia 007 en relieve.

