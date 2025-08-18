Libre condicional, Setya Novanto sigue siendo ‘ayuno político’ hasta 2031

Yakarta, Viva – ex orador del parlamento indonesio, Setya Novanto Oficialmente respiró la libertad condicional el sábado 16 de agosto de 2025. Aun así, Setnov todavía no podía regresar a la etapa política en el futuro cercano.

Sección de Relaciones Públicas de la Dirección General CorreccionalRika Aprianti, enfatizando derechos políticos El nuevo setnov se puede restaurar en 2031, o dos años y medio después de que termine la libertad condicional.

«Entonces, los derechos (que ocupan su posición) en 2 años se calcularon desde que completó el PB (libertad condicional) el 1 de abril de 2029», dijo Rika cuando se confirmó, el lunes 18 de agosto de 2025.

Explicó que la disposición se refiere a la decisión de la Corte Suprema relacionada con la revisión (PK) que Setnov había presentado. En la decisión, hubo un criminal penal adicional en forma de revocación de derechos políticos para ocupar un cargo público durante 2.5 años después de que se completó el período criminal.

Por lo tanto, aunque ahora es libertad condicional, el estado de Setnov sigue siendo un cliente correccional en el centro correccional de Bandung. Debe informar una vez al mes hasta abril de 2029.

La razón por la que Setnov pudo ser libertad condicional, entre otros, se consideró un buen comportamiento, mientras que en Sukamiskin Lapas. Se dice que está activo en participar en el programa agrícola, Plantation, para iniciar una clínica legal para compañeros ciudadanos fomentados. Además, también ha sufrido dos tercios de su sentencia total.