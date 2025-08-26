Libia la Guardia Costera se dispara en el barco de rescate europeo Ocean Viking en el Mediterráneo







La Guardia Costera de Libia disparó contra un buque humanitario europeo mientras buscaba un bote refugiado y migrante en apuros en el Mar MediterráneoAl Jazeera informó, citando la organización sin fines de lucro SOS Mediterranee. La confrontación ocurrió un día antes, a unas 40 millas náuticas (74 km) al norte de la costa libia, dijo SOS Mediterranee a Al Jazeera el lunes, liberando detalles e imágenes del incidente. No se informaron víctimas, aunque el grupo dijo que el barco sufrió un daño significativo.

SOS Mediterranee Cartera el océano con bandera noruega Viking en asociación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Red Crescent. El ataque parecía ser uno de los más violentos, que involucra un barco de rescate europeo y la Guardia Costera de Libia, que recibe capacitación, equipo y fondos de la EUnión EuropeaAl Jazeera informó.

La patrulla utilizada en el ataque fue un regalo de 2023 desde Italia a la Guardia Costera de Libia como parte del programa de gestión de fronteras de la UE, dijo SOS Mediterranee. Antes del ataque, el océano vikingo había rescatado a 87 personas de dos barcos, incluidos muchos de Sudán devastados por la guerra, y se dirigía a Italia. Mientras buscaba un tercer bote en apuros, un barco de patrulla libia se acercó a la embarcación en aguas internacionales, Angelo Selim, el coordinador de búsqueda y rescate a bordo, dijo a Al Jazeera.

«Cuando estaban muy cerca, comenzaron a disparar durante 15 a 20 minutos», dijo Selim. «Al principio, no entendí el ruido de los disparos. Pero cuando las primeras ventanas explotaron en mi cabeza, todos nos subimos al piso». Agregó que algunos de los disparos parecían provenir de armas automáticas. Selim dijo que instruyó a los refugiados y migrantes y miembros de la tripulación no esenciales para que se encerren dentro de la sala de seguridad mientras él y el capitán permanecieron en el puente. Finalmente, el tiroteo se detuvo, pero las amenazas continuaron. Selim describió la Guardia Costera de Libia advirtiendo el Océano vikingo En árabe a través de la radio: «Si no sales del área, vendremos y los mataremos a todos».

En video y fotos del incidente lanzado por SOS Mediterranee, se puede ver a dos hombres señalando armas en el bote, y se escuchan varias rondas de disparos. Las ventanas rotas y el equipo dañado también son visibles. «Este incidente no fue solo un acto escandaloso e inaceptable», dijo Sos Mediterranee en un comunicado el lunes. «Esto está lejos de ser aislado: la Guardia Costera de Libia tiene una larga historia de comportamiento imprudente que pone en peligro a las personas en el mar, viola flagrantemente los derechos humanos y muestra el desprecio total por la ley marítima internacional», informó Al Jazeera.

Frontex, la Agencia de Protección Fronteriza de la UE, calificó el incidente «profundamente preocupante» e instó a «las autoridades adecuadas a investigar los eventos de manera rápida y exhaustiva». Mientras que los funcionarios italianos aún no han respondido Primer Ministro Giorgia Meloni`El gobierno de derecha ha prometido bloquear los viajes de refugiados y el mar migrante de África y aprobar medidas contra los contrabandistas humanos, incluidos los términos de cárcel más duros. El gobierno también ha instado a los aliados a hacer más para frenar los intentos de migración, informó Al Jazeera.

Los desastres marítimos que involucran a personas que viajan desde Libia y cruzan el Mediterráneo son frecuentes. Los grupos de derechos y las agencias de las Naciones Unidas han documentado el abuso sistemático contra los refugiados y los migrantes en Libia, incluidas la tortura, la violación y la extorsión. En febrero, las autoridades libias descubrieron casi 50 cuerpos de dos tumbas masivas en el desierto del sureste del país, en el último horror que involucra a personas que buscan llegar a Europa a través del norte de África, informó Al Jazeera.

