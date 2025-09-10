Liberty se hace cargo de MotoGP, Guenther Steiner se asegurará de que no sea la versión Motor F1 de F1

VIVA – nueva propiedad Motogp con Libertad Los medios plantean preocupaciones entre los fanáticos. Muchos temen que MotoGP pierda su identidad original y se convierta en una «copia de copia» Fórmula 1 con carreras motor.

Leer también: ¡NUEVA HISTORIA! Alex Márquez volando a Marc Márquez en el camino de MotoGP



Sin embargo, Guenther SteinerEl ex jefe del equipo Haas F1, que ahora se desempeña como CEO de Tech3 Racing, confirmó que esto no sucedería.



Herve Poncharal y Guenther Steiner

Leer también: Alex Márquez parecía cómodo para ganar el podio en el Catalunya MotoGP 2025



Preocupaciones de los fanáticos de MotoGP

Dado que Liberty Media se hizo cargo oficial de MotoGP de Dorna Sports con un valor de alrededor de 4.200 millones de euros, muchos fanáticos cuestionaron la dirección futura de este campeonato. Liberty previamente logró cambiar la cara de la Fórmula 1 para ser más comercial, con entretenimiento adicional y atracción global a través de impulso para sobrevivir y promociones masivas.

Leer también: Fabio Quartararo se desempeña fuerte en Barcelona MotoGP



Sin embargo, los fanáticos de MotoGP están preocupados de que el estilo promocional realmente sacrifique al personaje original de MotoGP que enfatiza las carreras estrictas, el drama en la pista y la cercanía corredor con fanáticos.

Steiner: «MotoGP no es una versión de motor F1»

En una entrevista en Paddock Catalunya, Steiner enfatizó que MotoGP no se utilizaría como réplica de F1.

«Y no lo creo, porque muchas personas ahora podrían pensar que debido a que Liberty se hace cargo, se copiará/se adhirirá a la Fórmula 1: no creo que lo hagan, porque Dorna todavía está ejecutando este lugar y saben lo que es importante para MotoGP», dijo Steiner de Viva desde Viva de Chocar Miércoles 10 de septiembre de 2025.

Steiner también enfatizó que, aunque Liberty es ahora la propietaria oficial, Dorna Sports continúa dirigiendo la administración central de MotoGP. Tienen décadas de experiencia en la gestión de las carreras de motocicletas de clase mundial y la comprensión de lo que necesita la comunidad, los equipos y los corredores.

En otras palabras, los cambios realmente existirán, pero el control sobre la dirección de este deporte aún está en manos de las personas que entienden MotoGP.

La identidad de MotoGP debe mantenerse

Según Steiner, las ventajas de MotoGP se encuentran en las cosas que lo distinguen de F1, como:

Contabilidad apretada en el camino con una delgada diferencia de tiempo entre los corredores.

El ambiente de paddock es cálido y más amigable para los fanáticos.

La cercanía de los corredores a la audiencia, incluida la interacción directa en las redes sociales.

«En F1, la política a menudo es más dominante que los deportes. En MotoGP, lo más importante es mantener la carrera. Y eso debe mantenerse», agregó Steiner.

Una cálida bienvenida en Paddock MotoGP



F1 GP Emilia Romagna 2024

Steiner también reveló la diferencia en la atmósfera que sintió después de ingresar al mundo de MotoGP. Si en F1 a menudo tiene que lidiar con la política interna, en MotoGP se siente más bienvenido.

La adquisición de MotoGP por Liberty Media ciertamente trae cambios, especialmente en términos de comercialización y promoción global. Sin embargo, la declaración de Guenther Steiner confirmó que MotoGP no perdería su identidad.