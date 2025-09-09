Líbano y Tailandia se convirtieron en una verdadera simulación de descargar el estilo de jugar a Arabia Saudita e Irak para el equipo nacional indonesio

VIVA – Equipo nacional indonesio No pudo ganar cuando fue detenido por el Líbano 0-0 en el partido de prueba de la jornada de la FIFA en el Bung Tomo Gelora Stadium (GBT), Surabaya, el lunes por la noche 8 de septiembre de 2025.

Sin embargo, los resultados indirectamente proporcionan lecciones valiosas para Garuda antes de la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026.

El partido contra el Líbano no es solo una cuestión de lucha de estrategia, sino también mentalmente. El partido estaba caliente y fue coloreado por una conmoción hacia el final de la pelea.

Jay Idzes y Kevin Diks fueron recompensados ​​con una tarjeta amarilla después de participar en un impacto emocional. La situación parecía ser una simulación de lo difícil que era la atmósfera de duelo típica contra los equipos árabes que a menudo juegan de contacto físico y provocación.

El entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert, afirmó permanecer orgulloso del desempeño de sus hijos de crianza. Según él, a pesar de no obtener goles, Garuda parecía dominante durante todo el partido y pudo ejecutar un nuevo sistema.

«En primer lugar, creo que en general durante el partido dominamos el juego de izquierda a derecha, de frente a la parte posterior. Tenemos acciones individuales fantásticas. Hay varias oportunidades», dijo Kluivert después del partido.

«Desafortunadamente, no podemos marcar goles. Pero estoy muy orgulloso del equipo porque he implementado un nuevo sistema y se adaptan muy bien», continuó.

Con respecto a la conmoción en el campo, Kluivert lo consideró una experiencia importante. Afirmó que Garuda debe estar más tranquilo porque el próximo oponente, Irak y Arabia Saudita, tienen el mismo juego típico: duro y le gusta provocar emociones.

«Creo que todos sienten lo mismo. Desafortunadamente, hay incidentes en el campo y eso puede suceder. Pero, por supuesto, debemos saber que en el futuro cosas como esta no deberían afectar el partido», dijo Kluivert.

«Debemos seguir pensando con frialdad. El próximo partido será más feroz, por lo que debemos mantener la calma», agregó.

No solo Líbano, Tailandia también ha dado una imagen similar. En el partido contra Irak en la acción final de la Copa King 2025, Mohanad Ali, había provocado una conmoción después de hacer una brutal patada en la estrella de Tailandia, Chanathip Songkrasin.

Durante el tiempo de lesión, deliberadamente pateó a Chanathip Songkrasin para que pudiera estar en el campo. Afortunadamente, la situación caliente era el árbitro que podía silenciarse, aunque finalmente Iraq todavía ganó.

Los dos ejemplos muestran que los equipos de Asia occidental no solo confían en técnicas y físicos, sino que también a menudo prueban la mentalidad de los oponentes a través de juegos duros y provocación. Para Indonesia, Líbano y Tailandia parecían «ser amables» dando lecciones gratuitas antes de enfrentarse con Irak y Arabia Saudita en Calificación de la Copa Mundial 2026.