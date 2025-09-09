Líbano reza para que el equipo nacional indonesio se enfrente a Argentina y Brasil en la Copa Mundial 2026

VIVA – El jugador libanés, Mohamad Haidar, defendió la estrategia de su equipo que se desempeñó a la defensiva al celebrar un sorteo Equipo nacional Indonesia 0-0 en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Kluivert dijo después de que el equipo nacional indonesio no pudo ganar contra el Líbano



En este partido, los cedros están más presionados. Garuda parecía dominante, pero Líbano aún pudo mantener el gol seguro hasta que terminó el juego. El resultado hizo que el entrenador libanés, Miodrag Radulovic, dijo que estaba satisfecho con la apariencia de sus hijos adoptivos.

«En primer lugar, quiero agradecer a PSSI por invitarnos a jugar en este buen partido. Vinimos cuando la liga nacional no había comenzado. Y cuando vimos quiénes eran nuestros oponentes hoy, ningún jugador quería perder», dijo Radulovic.

Leer también: Los partidarios de Ultras Garuda murieron durante el partido de Indonesia vs Líbano



«Gracias a los jugadores. Proporcionan un buen rendimiento y estoy satisfecho con los resultados», continuó.

En línea con el entrenador, Mohamad Haidar consideró natural que Líbano jugara defendiendo para un empate. De hecho, estaba seguro de que si Indonesia conociera a un equipo fuerte como Argentina o Brasil, Garuda haría lo mismo.

Leer también: Debut en el equipo nacional indonesio, esto fue lo que Adrian Wibowo hizo durante 30 minutos



«Este es un buen partido en una táctica. No todos nuestros jugadores están listos. La nueva liga comienza, pero inmediatamente enfrentamos a un gran equipo como Indonesia, el equipo que juega en la ronda final de clasificación Copa Mundial«Dijo Haidar.

«Si Indonesia califica para la Copa Mundial y se enfrentará a Argentina o Brasil, la situación será la misma. Es imposible atacar completamente durante 90 minutos. También jugará defensa, tal vez con 5-3-2 o 4-5-1, incluso compra tiempo», agregó.

Haidar también entendió cuando sus colegas se detuvieron mucho tiempo en los últimos minutos. Lo consideró parte de una estrategia de defensa válida.

Aun así, Haidar todavía se disculpó por la pequeña conmoción que ocurrió al final de la pelea. Hizo hincapié en que no había malas intenciones de los libaneses.

«Así que me disculpo por lo que sucedió en el partido. Esto es fútbol, ​​no me refiero a pelear con ningún jugador ni hacer problemas con los indonesios. Muchas gracias, y una vez más, nos disculpamos», dijo el jugador del número 10.