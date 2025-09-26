«Un mundo triste y hermoso» de Cyril Aris, una historia de amor que abarca tres décadas en Beirut en el contexto de su tumultuosa historia, ha sido seleccionado como LíbanoEl candidato para el Oscar Mejor categoría de película internacional.

La película está protagonizada por Mounia Akl («Costa Brava, Líbano») como Yasmina, y Hasan Akil («Memory Box») como Nino, dos novios de la infancia que se reúnen en sus finales de los 20 años y lidian con el romance, la dura realidad y la pregunta temporal de llevar a los niños a un mundo inquebrantable en el mundo que desplazan el país. El elenco es completado por Julia Kassar, Camille Salameh, Anthony Karam y Nadyn Chalhoub.

Cyril Aris previamente hizo que el documental «Dancing on the Edge of a Volcano», que hizo un chapuzón en la competencia en Karlovy, varió en 2023. Su primer documento Doc «The Swing (2018), también se estrenó en Karlovy Vary y obtuvo múltiples premios.» Un mundo triste y hermoso «es la primera característica narrativa de ARIS.

«A Sad and Beautiful World» es producido por el prominente productor libanés Georges Schoucair a través de sus producciones Abbout, cuyos créditos incluyen «Costa Brava», «Líbano» y «Memory Box». La película también es

Producido por US Banner Diversity Hire («Joyland»), junto con Reynard Films en Alemania. Se coproduce con Sunnyland Film, miembro del Fondo Rojo de Arte y Arabia Saudita.

«A Sad and Beautiful World» se lanzó desde el Giornate Degli Autori, del Festival de Cine de Venecia de Venice Festival, también conocido como Venice Days, donde empató con otro título para el Premio People’s Choice.

Las ventas de Francia para Paradise City manejan las ventas en «Un mundo triste y hermoso», que será lanzado por Sunnyland en el Medio Oriente y Neue Visionen en Alemania.

Los AMPA presentarán las 15 películas preseleccionadas en la categoría de películas internacionales el 16 de diciembre.