Liam Neeson produciendo hijos perdidos de Tuam sobre el escándalo de bebé irlandés

Monica Dolan («Sherwood», «Mr Bates vs The Post Office») liderará el elenco de Irish Funcion «The Lost Children of Duam», dirigido por Frank Berry («Aisha», «Michael Inside») a partir de un guión de Rebeca Lenkiewicz («The Salt Path», «dijo»). Liam Neeson está entre los productores.

La película, ahora rodando, proviene de una gran casa de producción Imágenes de elementos («Pobres», «Bugonia»), junto con Película de la BBC y pantalla de Irlanda. MK2 está manejando las ventas internacionales.

Basado en el artículo del New York Times «The Lost Children of Tuam» de Dan Barry, publicada en 2017, la película se centrará en la entusiasta de la historia Catherine Corless (Dolan), quien a quien investigando a los Bon Secours Madre y Baby Home en Tuam Galway, por una sociedad histórica local, descubrieron una posibilidad devastadora que hasta 796 hijos habían estado enterrados en la propiedad en la propiedad. El descubrimiento reunió una campaña por la justicia tanto para las víctimas como para los sobrevivientes del hogar. La excavación de la tumba de masas comenzó en el verano de 2025. Junto a Dolan, el elenco también incluirá a Andrew Bennett («Criaturas de Dios», «The Quiet Girl») e Ian McElhinney («Juego de Tronos», «Derry Girls»).

«Es un gran honor para mí que un equipo de película dedicado, profesional y de alto perfil esté creando esta película, que sigue mi arduo viaje desde que descubrí por primera vez lo que realmente sucedió en Tuam y la lucha que enfrenté para poner esta verdad a la luz contra tantos obstáculos», dijo Corless. «También es sorprendente que haya observado la pasión con la que Frank Berry y su equipo se aseguran de que la verdad de lo que sucedió sea primordial, y estoy agradecido, porque esa ha sido la esencia de mi largo viaje. Se dice que una buena película es inmortal, y no tengo dudas de que» los niños perdidos de Tuam «vendrán bajo ese punto».

La película es presentada por BBC Film and Screen Ireland en asociación con Fremantle, Coimisiún Na Meán, Mk2 y RTÉ como un elemento Pictures/Big Red/El Paso Production en asociación con imágenes de puertos y coproductor además de imágenes. MK2 está manejando las ventas mundiales, con la distribución de imágenes de Volta lanzando la película en Irlanda y el Reino Unido. Neeson, quien optó por los derechos del artículo del New York Times, producirá para las películas de El Paso, junto con Jules Daly para Big Red Films, Chelsea Morgan Hoffmann, Ed Guiney y Andrew Lowe para Element Pictures y Martina Niland para Port Pictures. Los productores ejecutivos son Kristin Irving para la película de la BBC, Niamh Fagan para Screen Ireland y Christian Vesper para Fremantle.

«La historia de Tuam es muy importante y es tan resonante hoy en términos de niños y que se considera digna de atención y quién no. «Muestra lo que una persona puede hacer en términos de acción y la determinación y pasión de Catherine Corless es una inspiración».