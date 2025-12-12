Liam Neeson niega estar en contra de las vacunas después del documento sobre la ‘plaga de corrupción’

Liam Neeson “Nunca ha sido, ni es, antivacunas”, dijo un representante del actor. Semanal de entretenimiento en medio de la polémica por la participación de Neeson en el documental “Plaga de corrupción: 80 años de corrupción farmacéutica al descubierto”. La película, dirigida por Michael Mazzola y basada en el libro homónimo de 2021, “expresa escepticismo hacia las vacunas, presenta ciencia desacreditada e incluye una entrevista con Robert F. Kennedy Jr., el Secretario de Salud y Servicios Humanos y un destacado escéptico de las vacunas”. Neeson actúa como narrador en el documental.

«Todos reconocemos que puede existir corrupción dentro de la industria farmacéutica, pero eso nunca debe confundirse con la oposición a las vacunas», dijo el representante de Neeson. «Liam nunca ha estado, ni está, en contra de la vacunación. Su extenso trabajo con UNICEF subraya su apoyo de larga data a las iniciativas globales de inmunización y salud pública. Él no dio forma al contenido editorial de la película, y cualquier pregunta sobre sus afirmaciones o mensajes debe dirigirse a los productores».

Variety se comunicó con el representante de Neeson para obtener comentarios adicionales.

Por Semanal de entretenimiento: “Los clips de ‘La plaga de la corrupción’ publicados en las redes sociales promueven la noción refutada de que el autismo está relacionado con las vacunas, la idea infundada de que la vacuna contra la polio causó la pandemia de COVID-19 y la insistencia en que ‘algunas vacunas no son seguras ni efectivas’. La voz de Neeson se puede escuchar en varios clips en la página de redes sociales de la película, incluido uno en el que afirma que ‘la ciencia se ha politizado peligrosamente’”.

Neeson ha abogado periódicamente por las vacunas durante su función como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF. diciendo en 2022: «La polio, que alguna vez fue un diagnóstico aterrador, ya no es una amenaza en la mayor parte del mundo. La conversación sobre las vacunas en los últimos años ha perdido de vista cuánto bien han hecho para cada uno de nosotros. Necesitamos celebrar esto. Es quizás uno de los mayores logros colectivos en la historia de la humanidad».