Liam Hemsworth reemplaza a Geralt de Henry Cavill

Netflix ha lanzado el trailer oficial de la temporada 4 de su serie de fantasía «El brillo«Que ve Liam Hemsworth Asumiendo el cargo de Geralt de Rivia de la ex estrella Henry Cavill. La nueva temporada se lanza en Netflix el 30 de octubre.

El trailer muestra al Geralt de Hemsworth que reunió a un ejército de aventureros para localizar a su antiguo aprendiz de brujería Ciri (Freya Allan). Él y su fiesta, que incluye a los favoritos de los fanáticos, Yennefer de Vengerberg, (Anya Chalotra), el Bard Jaskier (Joey Batey), el recién llegado Regis (interpretado por Laurence Fishburne) y más, también debe enfrentarse a las fuerzas oscuras de Vilgefortz (Mahesh Jadu). En su viaje, Geralt corta a varios soldados, una criatura gigante, similar a Ogre y un espectro fantasmal.

«The Witcher está en un estado de flujo. Te estás convirtiendo en algo nuevo», dice una voz siniestrada. «¿Cómo vas a renacer?» pregunta a otro. Esa podría ser una referencia indirecta a Hemsworth asumiendo el cargo de Cavill, quien salió de la serie Netflix en octubre de 2022. Cavill protagonizó como Geralt durante tres temporada, y ahora Hemsworth guiará a «The Witcher» a través de esta penúltima temporada y su final en la próxima temporada 5.

El elenco de «Witcher» también incluye a Eamon Farren (Cahir), Anna Shafffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa, Cassie Clare (Philippa), Menng’er Zhang (McTavish (Dijkstrra), Royce Pierreson (Dooddd), Mecia Simson (francesca), Sharlto Copley (Sharley (Leo StriShart), DoNyburn), Doodburn (Doodburn), LEO STRANSCE) (Zoltan) Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skyner, James Puropoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCcallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giishelher), connor Crawford (Asse), Aggy K. (Skra), Skra), Lilher), Liden), Aggy K., Skra), Liden Awra., Liden, Liden), Skra Awra. Porco (Percival Schtuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Dargarita), Safiyya Ingar (Keira) y más.

La logline para la temporada 4 dice: «Después de los eventos que alteran el continente de la temporada 3, Geralt, Yennefer y Ciri se encuentran separados por una guerra furiosa e innumerables enemigos. A medida que sus caminos divergen y sus objetivos, se topan con aliados inesperados ansiosos por unirse a sus viajes. Y si pueden aceptar estas familias encontradas, solo podrían tener la oportunidad de reunirse para el bien». «.». «.». «». «.»