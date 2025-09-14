Liam Hemsworth para Henry Cavill, establece fecha de lanzamiento

Lanza una moneda a tu bruja porque Geralt of Rivia está de vuelta en la caza. Netflix ha lanzado el primer vistazo a la temporada 4 de «El brillo«, La serie dramática de fantasía adaptada de la franquicia de videojuegos de CD Projekt Red y las novelas de Andrzej Sapkowski del mismo nombre. La temporada de ocho episodios llegará a Netflix el 30 de octubre.

Aunque el protagonista de cabello blanco del programa Geralt fue interpretado por Henry Cavill En las primeras tres temporadas de la serie de Netflix, Cavill recurrió a Instagram en octubre de 2022 para anunciar que salía de la serie y que Liam Hemsworth asumiría el papel de la bruja titular. La temporada 3, que se lanzó en dos partes en junio y julio de 2023, fue la salida final de Cavill como el personaje.

«Mi viaje como Geralt of Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, estaré colocando mi medallón y mis espadas para la temporada 4», escribió Cavill. «En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth Estará tomando el manto del lobo blanco «.

El primer teaser muestra a Geralt de Hemsworth, que se ve muy similar a la versión de Cavill, vence un espectro fantasmal. El logline dice: «Después de los eventos que alteran el continente de la temporada 3, Geralt, Yennefer y Ciri se encuentran separados por una guerra furiosa e innumerables enemigos. A medida que sus caminos divergen, y sus objetivos se afilan, se topan con aliados inesperados ansiosos por unirse a sus viajes. Y si pueden aceptar estas familias encontradas, podrían tener una oportunidad de reunirse para el bien».

Además de Hemsworth, el elenco incluye Aya Chalotra (Yennefer de Vengerberg), Freya Allan (Princesa Cirilla de Cintra), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis), Eamon Farren (Chiris), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mikari (Triss Merigold). M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Philippa), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Meng’er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstro), Rooyce Pierreson (Stredd), Mecia Simson, Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan) Jeremyford Jeremyford, Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan) (Stredd), Mecia Simson, Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan) (Stredd). (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skiner (Raddovid), James Purafofy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCalllum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giesher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Schittenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita), Safiyya Ingar (Kira) y más

Como se anunció anteriormente, la temporada 4 será la penúltima temporada de «The Witcher», con la serie llegando a su fin después de la temporada 5. Las dos temporadas restantes de la serie fueron disparadas de forma consecutiva y que quedan tres novelas de material para cubrir: «Bautismo de fuego», «La Torre del Swallow» y la «Lady of the Lake».

«Este es el comienzo de un viaje de dos estaciones para que nuestra familia finalmente se reúna y esté juntos, con suerte para siempre», dijo el creador, showrunner y productora ejecutiva Lauren Schmidt Hissrich.

Mira el trailer a continuación: