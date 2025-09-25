Liam Hemsworth confronta a la reacción de ‘Witcher’ sobre Henry Cavill refundiendo

Liam Hemsworth dijo Entretenimiento semanal que dejó de usar las redes sociales para «la mayor parte del año pasado» después de que Netflix anunció que estaba asumiendo el papel de Geralt en «El brillo«De los favoritos de los fanáticos Henry Cavillquien encabezó la serie de fantasía durante tres temporadas. Hemsworth ahora será el protagonista del programa para sus últimas dos temporadas, comenzando con el lanzamiento de la temporada 4 en octubre.

«Hubo bastante ruido y tuve que dejarlo de lado. Comenzó a convertirse en una distracción», dijo Hemsworth sobre la reacción del fanático a su lanzamiento. «Traté mucho con ese tipo de cosas en el pasado y, al final del día, me encanta hacer películas y me encanta contar historias y actuar. Simplemente no quiero que nada de eso afecte mi forma de contar la historia que estoy tratando de contar. Salté de las redes sociales y el año pasado».

Los fanáticos estaban devastados al escuchar que Cavill no iba a continuar con la serie. La estrella de «Man of Steel» trató de adelantarse a cualquier reacción de los fanáticos al darle a Hemsworth su bendición. Como Cavill escribió en una declaración en ese momento: «En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth ocupará el manto del lobo blanco. Al igual que con los personajes literarios más grandes, paso la antorcha con la reverencia por el tiempo dedicado a Geralt y el entusiasmo para ver a Liam la toma de este tan fascinante y nuciado de los hombres».

La creadora de la serie «The Witcher» y Showrunner Lauren Hissrich le dijo a EW Esa conversación de la salida de Cavill de la serie estaba ocurriendo «por un tiempo» antes de que la refundición de Hemsworth se hiciera oficial.

«Tenía planes para otros roles a los que realmente quería comprometerse», dijo el showrunner sobre la estrella original del programa. «Y para nosotros, no quieres sostener a alguien y obligarlo a hacer algo que no quieren hacer. Creo que es por eso que se sintió como una decisión realmente simbiótica».

Anya Chalotra, que interpreta a Yennefer en la serie, «lloró» cuando se enteró de la salida de Cavill, y agregó: «Lo recuerdo de manera tan vívida. Realmente me impactó. Estábamos tan unidos a estas personas y perder un miembro tan importante del equipo … He puesto todo en este personaje. Comencé. [‘Witcher’] No tener mucho trabajo en mi haber, y este espectáculo significa el mundo para mí. Entonces duele «.

Pero la salida de Cavill nunca iba a ser el final de «The Witcher». Como explicó Hissrich: «Nunca tuvimos conversaciones serias sobre el programa que no continúa. El programa es más grande que un actor. Es más grande que yo. Hay una serie de libros, hay un videojuego. Somos la tercera entrada en esto. Entonces, ‘The Witcher’ vive si vamos o no».

La temporada 3 de «The Witcher», que se lanzó en Netflix en dos partes en junio y julio de 2023, fue la salida final de Cavill como el personaje. Hemsworth se estrena oficialmente cuando la temporada 3 se convierte en el 30 de octubre.