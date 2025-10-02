Liam Cunningham de Game of Thrones en los ojos de Blumhouse de Hellfire Game

Estrella ganadora de Bafta-Award «3 Body Problem» y «Game of Thrones» Liam Cunningham es un autoproclamado «Nepo Daddy», gracias a su niño desarrollador de juegos, Len Cunningham.

En agosto, Juegos Blumhouse lanzó el videojuego cooperativo de terror gótico «Ojos del fuego infernal«En el acceso temprano, un juego inspirado en el folklore irlandés desarrollado por el estudio de

Per Blumhouse, en «Eyes of Hellfire», «Cada jugador alberga una maldición oculta, retorciendo sus habilidades y motivos, mientras exploran las salas siempre cambiantes de la Logia. Con un sistema dinámico de gestión de tarjetas que cambia a giro a su vez, deberá ser cuidadosamente, compartir los descubrimientos y combinar sus fortalezas para solucionar los rompecripciones de las cripticas, desagradables, lore, y las benéficas de la escrutina y las amenazas de las strategas de las strategas que son las estrategias de las rabas que son las estrategias de las rabas que son las estrategias de las strateges de las estrategias que son las estrategias de las rabas que son las estrategias de las estrategias de las rabas de las ramas. Manor «.

Para complicar las cosas es el personaje anfitrión insidioso (con la voz del padre de Len Cunningham, Liam Cunningham), quien manipula la realidad de los jugadores.

«Mi papá organizó esencialmente un papel de mesa interpretando una fiesta de misterio de asesinatos cuando era un niño, donde interpretó este papel anfitrión e hizo todas estas cosas,», dijo Len Cunningham, escritor principal y diseñador narrativo de Gambrinoso, en una entrevista conjunta con Variedad con su padre, Liam Cunningham.

«¡En disfraz!» Liam Cunningham, conocido por su papel de Davos Seworth en «Juego de Tronos» de HBO, intervino.

«Disfraz completo, voces completas, todo el shebang y todo», dijo Len Cunningham, riendo.

«Para tu cumpleaños», agregó Liam.

«Para mi cumpleaños, para Halloween, siempre he sido una gran persona de Halloween, ahora me estoy emocionando», dijo Len. «Así que esa fue en realidad una de las cosas que me llevó a pensar que lo anfitrión funcionaría muy bien para él».

«Soy oficialmente, creo que puedo ser el primero del mundo; lo reclamo, soy el papá de Nepo», dijo Liam, y agregó: «Tengo que decir que, también, soy muy escondido cuando se trata de trabajar. Has visto el tipo de cosas que hago. Soy quisquilloso. Aviso el 90% de las cosas que me ofrecen, y estoy muy afortunado de que me ofrezcan esto, pero que solo estoy involucrado a las cosas que pienso, si tengo la suerte de que me ofrezcan algo, que estoy involucrado, que estoy involucrado, que estoy involucrado, que estoy involucrado, que pienso en algo, si puedo ofrecer algo, si estoy involucrado, que estoy involucrado, que creo que me ofrece, si creo que me ofrezco. Vale la pena mirar el artículo.

Len Cunningham explica que cuando el equipo de Gambrinous comenzó a desarrollar los «Ojeros del Hellfire» publicados por Blumhouse, en realidad no habrá un villano.

«Cuando originalmente comenzamos a planificarlo, porque el juego se basa en un conjunto real de ruinas en Dublín que cuelgan sobre la ciudad en las montañas de Dublín, y originalmente planeamos que las ruinas mismas fueran una especie de villano, en cierto modo», dijo Len. «Pero luego pensé, me encanta escribir un villano, tengo que probar uno. Así que se nos ocurrió la idea del anfitrión, que es una especie de maestro de juego, narrador, antagonista. Y es muy juguetón y desconcertante y dramático y le gusta burlarse juguetonamente de los jugadores y desafiarlos».

«¡Y los enciende a sus amigos!» Liam agregó.

«Y luego, cuando lo escribí, pensé en, ¿a quién tenemos para esto? Y él intervino en mi mente en mi fiesta de cumpleaños haciendo todo eso», dijo Len. «Y pensé, oh, Dios. Y luego, una vez que lo pensé, realmente no podría pensar en nada más, para ser honesto».

«Eyes of Hellfire» ya está a la venta en VaporDonde Blumhouse Games también ofrece un paquete con su lanzamiento de 2024, «Fear the Spotlight».