Liam Coen de los Jaguars dice que falta defensa en un área

Después de vencer al Jefes de Kansas City y avanzando a un impresionante récord de 4-1, el jaguares de jacksonville abandonaron los dos siguientes y entraron en una semana de descanso muy necesaria. Es una oportunidad para descansar, reflexionar y hacer ajustes mientras se preparan para afrontar el tan cacareado Asaltantes de Las Vegas en un enfrentamiento épico.

Una de las áreas que podrían mejorar es la presión sobre los mariscales. Los Jaguars tienen ocho capturas este año, bueno para último muerto en la NFL.

«Lo necesitamos», dijo Liam Coen el lunes. «¿Hemos analizado cómo podemos ayudarlos en las primeras oportunidades, crear más ventaja y obtener algunos enfrentamientos favorables? Hemos analizado las situaciones de pase conocidas, ¿dónde estamos colocando a estos muchachos y cómo podemos colocarlos en mejores posiciones para tener éxito y obtener más operaciones sobre el mariscal de campo?»

Liam Coen dice que la presión sobre los mariscales también depende de los jugadores

Si bien el esquema siempre es importante, la presión del mariscal de campo generalmente comienza cuando un jugador vence al que está frente a él y no hay mucho más. Seguramente a Coen le encantaría dejar escapar eso, pero sabe que no sería productivo.

«Además, esos muchachos tienen que seguir haciéndolo por su cuenta», añadió Coen. “Si vas a apresurarte con unos cuatro, tenemos que ganar, así que vamos a hacer énfasis en ello, seguir entrenando al máximo, pero hicimos un poco de reflexión como personal durante la semana sobre cómo podemos hacer eso.

«Al crear nuestros ángulos y enfrentamientos y también ser capaces de defender la base, ¿cómo movemos algunas de estas piezas para brindarnos enfrentamientos favorables?»

Liam Coen necesita más de sus estrellas defensivas

Por supuesto, llegar hasta el mariscal de campo implica más que solo capturas. Claro, las capturas son geniales, pero también es maravilloso cuando un mariscal de campo se apresura y lanza algo realmente estúpido que tu equipo puede interceptar. Eso es aún mejor.

Los Jaguars tienen un tipo que es bastante bueno en eso. Extremo defensivo Josh Hines está empatado en el segundo lugar en la NFL con ocho quarterbacks se apresuran este año, pero sólo ha conseguido media captura. Eso no está nada mal, pero los Jaguars aún necesitan más. Además, mentiría si dijera que sé cómo calculan lo que constituye una prisa.

Lo que ayudaría a Hines-Allen (y a la defensiva de los Jaguars) sería si el ex seleccionado número uno general Travon Walker podría hacerlo. En seis juegos, Walker tiene un par de capturas y eso simplemente no va a lograrlo. Hace dos años, Walker anotó 10 capturas y el año pasado anotó 10,5. A su ritmo actual, tendría 5.66 capturas en el transcurso de una temporada de 17 juegos.

Los Raiders deberían brindar una buena oportunidad para poner en marcha la presión sobre los mariscales. Han permitido 19 capturas en siete juegos en 2025 y, si bien 12 de ellas se produjeron en los primeros tres juegos, su línea ofensiva no es un muro impenetrable.