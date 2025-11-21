Leyes equivocadas, economía rota

VIVA – Un ejecutivo de BUMN condenado no recibió ni un céntimo de dinero, nunca tuvo una auditoría de BPK o BPKP sobre las pérdidas estatales (incluso los beneficios de la empresa aumentaron), no hubo mens rea por parte de los condenados y sólo fue catalogado como negligente en la decisión del Tribunal de Distrito, luego sentenciado como corruptor.

¿Cómo debería llamarse un tribunal como este? Muchos expertos y legos han respondido públicamente que se trata de un juicio herético.

Este ley lo que pasó en Indonesia. Debería ser una institución legal, como un sistema. justiciamantener contratos y hacer cumplir las leyes sirven como “cimiento» para la actividad económica. Cuando estas instituciones son malas (corruptas, lentas, no independientes o impredecibles), el impacto en el desarrollo económico es de gran alcance.

Los inversores empresariales frenan sus inversiones, los profesionales se muestran rígidos y temerosos de tomar decisiones, las actividades empresariales se vuelven lentas e incluso estancadas porque son cautelosas y temerosas.

caso judicial ASDP Esto último confirma además que la ley está cada vez más pervertida y representa una amenaza para los profesionales, las empresas estatales y la economía en su conjunto. El punto débil de los esfuerzos del presidente Prabowo para hacer avanzar la economía se ve obstaculizado por prácticas legales y judiciales, que son ingenuas, absurdas e imprudentes debido a la intervención externa, después de una serie de casos anteriores (Karen Agustian, Tom Lembong, Nadiem Makarim y otros).

Hasta la fecha ha habido muchas víctimas de una justicia equivocada, jueces y fiscales, funcionarios jurídicos corruptos. Si nadie lleva a cabo una reforma legal, entonces esta práctica herética continuará y se mostrará claramente en público.

La imagen de la legislación indonesia ha sido mala durante mucho tiempo, mejoró durante la reforma y volvió a parecer muy terrible. Esto sucedió en kpkque fue soñado durante el período de reformas, pero que ahora su rostro está empañado por individuos sin escrúpulos y casos de intervención corrupta del poder.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) es ahora muy diferente de los constantes cambios e intervenciones que se han convertido en una institución legal defectuosa. Desde que Jokowi y las fuerzas políticas que lo rodeaban destrozaron el KPK, la cara de esta institución legal que nació del útero de la reforma se ha vuelto andrajosa y llena de engaños porque está aliada con intereses mezquinos.

Al igual que las instituciones legales existentes, se han producido prácticas equivocadas, como en el último caso, el ASDP. Este caso es digno de ser utilizado como referencia y estudiado en profundidad como un colapso legal en Indonesia con un amplio impacto en la economía. No es necesario que expertos jurídicos lo analicen en profundidad, incluso los ojos y oídos del profano pueden oler el mal olor que impregna el herético proceso legal que se está llevando a cabo en estos momentos.

El «Estado de Derecho» en Indonesia todavía está lejos de las expectativas, la puntuación en Indonesia es 0,52 (rango numérico 0-1, O es el número más bajo y 1 es el número más alto). La ley es débil debido a políticas autoritarias o a mucha interferencia política en ella.

Acción corporativa exitosa pero criminalizada

Los directivos llevaron a cabo la transformación de la empresa a través de la «acción corporativa» con el cometido de atender los pasos de paso en todo el archipiélago. Las opciones son limitadas porque no hay muchas compras de barcos grandes disponibles. Existen oportunidades para acciones corporativas mediante la adquisición de empresas similares que no funcionan de manera óptima.

Esta acción fue muy bien gestionada y ejecutada con éxito aumentando así la capacidad de los servicios de cruce, lo cual es de utilidad para la comunidad. Acciones corporativas como esta han sido cuestionadas desde una perspectiva legal estrecha, de modo que muchos directores ejecutivos en el futuro no harán nada por miedo a enfrentarse a autoridades legales ingenuas.

Cuando se mira objetivamente, la empresa logra un buen desempeño y continúa expandiendo sus alas para servir a la comunidad. Los directores aumentaron las ganancias de la compañía al nivel más alto hasta el momento, a saber, 637 mil millones de IDR en 2023 y al mismo tiempo ocuparon el séptimo lugar entre las mejores empresas estatales.

Los directores no robaron ni un céntimo del dinero de la empresa, pero hay indicios de que la ley, influenciada por ciertos intereses, decidió imponer una cruel sentencia de 4,5 años de prisión. La acusación de causar pérdidas al Estado por valor de 1,25 billones de rupias, el 98,5% del valor de adquisición de PT Jembatan Nusantara, es muy ingenua y se compensa valorando los barcos en funcionamiento como chatarra.

Pero las acciones corporativas implican grandes cantidades de transacciones en efectivo, que a menudo están controladas por buscadores de rentas que tienen un romance con el poder. Hay indicios de que, aunque las acciones corporativas tienen éxito, hay quienes quedan rezagados y decepcionados, por lo que se vengan mediante leyes controladas por el poder.

Aquí es donde ocurren leyes absurdas, equivocadas y contrarias a la conciencia y al sentido común. Esto debe ser una lección de historia jurídica engañosa y alguien debe investigar el oscuro proceso detrás de este caso y revelarlo para que no vuelva a suceder (comisión judicial y comisión fiscal).

Ley ingenua, tribunal herético

Un juicio como este, además de desacertado, es absurdo. Los tribunales no pueden distinguir entre la toma de decisiones comerciales riesgosas y las prácticas criminales de hurto y robo. En este caso judicial, tomar buenas decisiones corporativas con el riesgo de que se produzcan pérdidas y se produzcan pérdidas se considera un delito. Si esto se permite, en el futuro Indonesia se verá infectada por la anarquía legal.

El siguiente paso ingenuo es calcular las pérdidas según su propio gusto. Los barcos adquiridos se valoran como chatarra, calculada por kilos, ya que los recolectores de hierro entregan la chatarra a los recolectores. Entonces, el valor de la pérdida de sim salabim se convierte en una deducción del valor de compra en los cálculos de los recolectores de chatarra.

La BPK fue ignorada a pesar de que había realizado una auditoría con una opinión de «justo con excepciones» para sólo dos barcos con una pérdida de oportunidad de alrededor de 4.800 a 10.000 millones de IDR. Esto está muy lejos de los 1,25 billones de IDR que se imputaron como pérdida estatal.

Los expertos creen claramente que adquirir una empresa que genera pérdidas es algo común en los negocios donde el proceso de adquisición forma parte del desarrollo de la empresa. Las oportunidades de pérdidas y ganancias son parte de la dinámica empresarial.

En el caso de ASDP, la junta directiva no sólo hizo lo correcto sino que luchó para hacer crecer la empresa. La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), que se hizo cargo del caso, admitió que no había ningún flujo de dinero sospechoso. PPATK no encontró ningún flujo de fondos corrupción. La BPK afirmó que la adquisición se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones. Los testigos de los comisionados y directores negaron las acusaciones de que los comisionados no aprobaron la adquisición.

Entonces, si se ignora este hecho, entonces el tribunal de la ASDP es considerado un tribunal de herejes, fiscales y jueces malvados. Es necesario investigar el proceso legal detrás de esto y la motivación para perseguir a personas inocentes ante la ley.

Educar a J Rachbini

Canciller de la Universidad Paramadina

