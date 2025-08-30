Lexus propiedad de Sahroni fue destruido por las masas, sorprendido al ver el precio

Yakarta, Viva – La residencia del ex líder de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Ahmad Sahroni En Tanjung Priok, North Yakarta, las masas fueron ocupadas el sábado 30 de agosto de 2025. Este incidente se registró en una transmisión en vivo que se distribuyó ampliamente en las redes sociales.

En el video, se vio que varios residentes ingresaron a la casa de Sahroni sin permiso. Se sospecha que sospechan de varios objetos de valor en la residencia.

No se detengan allí, las masas también desvían la atención a los vehículos de lujo estacionados en el patio. El auto SUV negro de Sahroni fue atacado por berrinches para sufrir daños graves.

Se sabe que el auto dañado es Lexus RX 450h+, un SUV enchufable híbrido premium. En Indonesia, el precio de este automóvil casi tocó la cifra de RP2 mil millones.

El SUV de lujo negro parecía romperse en el vidrio debido al lanzamiento de objetos duros. La condición es una preocupación pública porque este tipo de automóvil rara vez se ve en las calles del país.

Basado en los datos oficiales vistos Viva AutomotiveLexus RX 450H+ equipado con una capacidad de motor A25A-FXS de 2,487 cc con una configuración de 4 cilindros. El motor se combina con una tecnología enchufable híbrida que produce una potencia máxima de 304 caballos de fuerza.

El rendimiento de este automóvil es bastante alto para la clase SUV familiar. La aceleración de 0-100 km/hora se puede tomar en solo 6.5 segundos con velocidades máximas de 180 km/hora.

Desde el lado interior, Lexus presenta un toque de lujo típico de autos premium. Hay una visión múltiple Electro Electro (EMV) de 14 pulgadas con un sistema de audio Mark Levinson con una tecnología de altavoces de 21.

Para soportar la comodidad, la cabina está equipada con puertos inalámbricos Apple CarPlay, Android Auto y USB-C y USB-A. Estas características hacen que RX 450H+ son populares entre las clases altas que buscan comodidad y rendimiento.

El precio oficial de Lexus RX 450H+ Luxury 4×4 A/T en Indonesia se comercializa Rp1,993 mil millones. La posición de esta variante es entre el lujo RX 350H para RP1,823 mil millones y el RX 500H F Sport+ por valor de RP2,123 mil millones.