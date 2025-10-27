Lexus destruido, muere el ex director de Danareksa

Jacarta – Las fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos que azotaron la zona de élite de Pondok Indah, en el sur de Yakarta, el domingo 26 de octubre de 2025 por la tarde se convirtieron en un desastre. A árbol una gran palma de repente cayóanular móvil lexus Negro conducido por el ex director de PT Danareksa (Persero), Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.

El fuerte impacto dañó gravemente la parte delantera y el techo del coche. Harry murió instantáneamente al volante, con graves heridas en el lado derecho de la cabeza. Un testigo ocular que era conductor de mototaxi en línea, cuando la policía le pidió su declaración, describió el momento como tan rápido, como si el cielo se hubiera derrumbado justo en medio de la carretera del metro Pondok Indah Raya.

«Mientras el testigo estaba entregando comida a Jalan H. Saikin Pondok Pinang, el testigo vio caer repentinamente una palmera en la señalización de la carretera y chocó contra un automóvil Lexus negro con número de matrícula B 1732 SJV. víctima sufrió heridas en la parte superior derecha de la cabeza», dijo el jefe de la Subdivisión de Información Pública (Penmas) Polda Metro Jaya, comisionado adjunto de policía, Reonald Simanjuntak, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Oficiales conjuntos de BPBD, el Servicio Gulkarmat, el Servicio de Parques y Bosques de la Ciudad y la policía fueron desplegados en el lugar. La evacuación de las víctimas y de las palmeras de 15 metros de altura se llevó a cabo dramáticamente en medio de una lluvia torrencial, que paralizó el flujo de tráfico en el área de Pondok Indah.

El jefe de policía de Kebayoran Lama, el comisionado de policía Harnas Prihandito, agregó que el incidente fatal ocurrió repentinamente cuando la víctima cruzaba Jalan Metro Pondok Indah en dirección sur. A continuación, la víctima fue evacuada y trasladada al Hospital Pondok Indah.

«La víctima pasaba normalmente, de repente un árbol cayó y golpeó el coche. La víctima murió en el lugar, luego fue inmediatamente evacuada al Hospital Pondok Indah», dijo Harnas.

