Lex Luthor Cameo, Twist nazi, no Superman explicó

Alerta de spoiler: Esta historia analiza los principales desarrollos de la trama en la temporada 2, episodio 6 de «»Pacificador«, Actualmente transmitiendo en HBO Max.

En la temporada 2 de «Peacemaker», el héroe titular de primer nivel, Christopher Smith (John Cena), ha sido encantado por un universo alternativo en el que nunca había matado accidentalmente a su hermano mayor cuando eran niños. En este Earth, Chris, su hermano Keith, también conocido como Capitán Triumph (David Denman), y su padre Auggie, también conocido como Blue Dragon (Robert Patrick), no son solo una familia feliz, sino un trío de amados superhéroes. La versión alternativa del amor de la vida de Chris, Emilia Harcourt (Jennifer Holland), está emocionalmente bien ajustada y es capaz de mantener una relación romántica. La vida parece tan grande en esta Tierra Alt, y la propia vida de Chris parece tan terrible que al final del Episodio 5, abandona su mundo y elige mudarse al alternativo. (Ayuda que Chris ya mató a su Doppelgänger de Tierra Alt en el episodio 1.)

Y, sin embargo, para muchos espectadores, algo sobre este mundo siempre se ha sentido … apagado, y no solo porque Cheerios se escribe Cheeri-Ohs. En el episodio 6, «La ignorancia es Chris», finalmente aprendemos solo cómo Fuera, después de Harcourt, Adebayo (Danielle Brooks), Vigilante (Freddie Stroma) y Economos (Steve Agee), que se hacen llamar los niños de la calle 11, todos se aventuran en la tierra alternativa para convencer a su pacificador para que vuelvan a casa. (Debido a que este es «pacificador», en el camino, terminan salpicados de la altura de Vigilante de cocaína de contrabando recuperada).

Una vez que llegan, rápidamente se dividen. Harcourt convence a Keith de llevarla a la sede de Argus, donde en el camino, comienza a notar que no hay personas de color en ningún lugar de la ciudad. Vigilante está encantado de encontrar su doppelgänger alternativo, que es exactamente como él de todas las formas concebibles, excepto una: Alt-Vigilante llama a Peacemaker su «archienemigo». Mientras tanto, Adebayo y Economos se quedan en el complejo de la familia Smith sin sentido claro de qué hacer, por lo que Adebayo decide explorar el vecindario. Mientras camina, la gente la mira en estado de shock y disgusto, hasta que Keith pasa, golpea sus descansos y grita: «¡Uno salió! ¡Un negro!» Adebayo comienza a correr por su vida como una multitud de estadounidenses nazis que la persiguen.

En este mismo momento, el pacificador, después de que él y Harcourt finalmente tengan un corazón de corazón lloroso sobre sus sentimientos el uno por el otro, mira más de cerca las banderas estadounidenses que alinean los escritorios en Alt-Argus para su horror, descubre eso, en lugar de estrellas, hay una esvástica. Sobre esta tierra, que, como en los cómics de DC, el creador de «Pacificador» y el copresidente de DC Studios James Gunn se refiere a la «Tierra X» – Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial.

Gunn, quien escribió y dirigió el episodio, vigiló este giro tan de cerca que se negó a enviarlo para presionar para una revisión anticipada. Pero sí hizo sus propias proyecciones de pruebas privadas de la temporada 2 para ver si alguien notó que Earth X estaba poblada solo con personas blancas antes de la gran revelación en el Episodio 6.

«Nadie se dio cuenta en absoluto», le dice Variedad. «Y eso también era gente de color. Por cierto. No era solo, ya sabes, los blancos».

Sin embargo, en Internet, en Internet, algunos fanáticos habían adivinado correctamente que este giro se produjo después de compartir la observación de Harcourt sobre la blancura de la población, coincidiendo con el hecho de que en la Tierra principal, Auggie era un supremacista blanco virulento conocido como el Dragón Blanco.

«Es realmente difícil cuando estás en línea y una persona de los millones de personas que están viendo el programa dice:» Espera un segundo, aquí hay una captura de pantalla de cómo es en el mundo alternativo, y aquí hay una captura de pantalla de los actores de fondo en la DCU «, y ves la diferencia entre ellos», dice. «Mucha gente no se conecta para hablar sobre televisión. Así que recibí muchos comentarios de personas que estaban asustadas. Pero mucha gente sabía que iba a venir».

Gunn habló con Variedad Sobre la experiencia de filmar este episodio durante las elecciones presidenciales de 2024, por qué trajo a Lex Luthor (Nicholas Hoult) al programa, Why Superhombre No se unirá a él y cómo se conecta el cameo de Lex con El largometraje de 2027 «Superman: Man of Tomorrow».

Entonces, nazis.

¡Entonces, nazis!

¿Podrías hablar sobre cómo decidiste esconder este toque a la vista? ¿Parece que querías poner a la audiencia en la mentalidad de Peacemaker?

En muy plano ¡vista! Sabes, el pacificador no es un chico malo. No es racista, pero tiene este tipo de tendencia narcisista a juzgar momentos basados ​​en cómo El es siendo tratado y juzgado. Es capaz de ir a este otro planeta y no darse cuenta de eso, «Oye, espera un segundo …» Quiero decir, piensas eran ciego por no notarlo en un programa de televisión con clips de 30 segundos de largo; No se dio cuenta de que caminaba y conducía que todos eran blancos. Mientras que Harcourt, que está más atento a los detalles, y probablemente más sensible a ese tipo de cosas de todos modos, se da cuenta del momento en que está en público. Ella está mirando a su alrededor, yendo: «¿Qué demonios?»

Pero parte de eso es a nosotros¿sabes? Honesto con Dios, no creo que hubiera notado si estuviera en una burbuja y no hable con la gente en línea sobre el programa. Y creo que eso es algo en lo que todos podemos pensar.

Dijiste en el podcast oficial «Peacemaker» sobre este episodio que la primera escena fuera de la casa de Vigilante fue filmada en Halloween de 2024. ¿Qué tan presente en tu mente fue la elección presidencial mientras filmaste este episodio y los episodios que están por venir?

Filmé la escena donde la cocaína salpica sobre todos la mañana después de las elecciones presidenciales. Pero cuando escribo un programa como este, estoy contando una historia, en primer lugar. Nunca estoy pensando: «Oh, tengo que demostrar un punto sobre algo». Pero, sin duda, hay cosas de nuestro mundo real que influyen en lo que estoy escribiendo. Obviamente, la situación de Adebayo al final del episodio, desde una perspectiva, es lo más importante. Pero al final del día, el espectáculo trata sobre los niños de la calle 11 y sus relaciones entre ellos y lo que obtienen el uno del otro y cómo se cambian. Probablemente la escena más grande del programa fue la escena entre el pacificador y Harcourt en la sala de interrogatorios. En muchos sentidos, ese es el corazón del espectáculo. No se trata de la Tierra X. Se trata de ellos.

Y la gente también descubrirá el próximo episodio, que Earth X no es simplista. Si nos criaran en el mundo nazi y lo aceptaran como estar bien, ¿cómo pensarías? Tenemos un poco más de eso con personajes específicos en el próximo episodio.

Hablando sobre el próximo episodio, Rick Flag Sr. (Frank Grillo) visita a Lex Luthor en la prisión de Belle Reve y llega a un acuerdo con él a cambio de ayuda para encontrar pacificador. ¿Deberíamos esperar ver a David Corenswet como las versiones Earth X o Earth 1 de Superman en el programa?

No. De hecho, David estaba muy molesto porque Nick pudo estar en el programa, y ​​no lo hizo. Simplemente no funcionó. Necesitaba Lex en el programa para cumplir un propósito específico. Y en realidad, lo que Lex y Rick Flag están afectando mucho lo que sucede en un aspecto de «Man of Tomorrow». Entonces todo eso está conectado. Pero esta relación entre Rick Flag y Lex Luthor es algo potencialmente negativo para Superman y todos los metahumanos.

Estabas escribiendo esta temporada mientras trabajabas en «Superman», ¿sabías dónde querías llevar la historia de Lex para «Man of Tomorrow» ya?

Totalmente, sí. No sabía algunas cosas al respecto, pero sabía cuál era la historia general de la DCU. Eso fue algo a lo que lanzé [Warner Bros. Discovery CEO] David Zaslav incluso antes de que tomáramos el trabajo. Estoy como, aquí está la historia. Habrá esta película, este programa, esta película, este programa y esas cosas encajan de diferentes maneras. Algunas cosas llegaron, como «Clayface», que no esperábamos, y otras cosas han sido un camino más difícil de viajar. Pero el esquema general de esa historia general es lo que estamos siguiendo a través de «Superman», «Pacificador», «Man of Tomorrow» y más allá.

¿Cuánto de la Tierra X jugará un papel en la DCU en el futuro?

Poco. No es una parte importante de la narración. Eso es sobre pacificador.

Para volver a mi pregunta anterior, obviamente escribiste este programa sin saber cuál sería el resultado de las elecciones presidenciales. Pero, ¿cómo ha sido para usted, sabiendo que se acercaba este giro y ver el mundo real dirigirse más a la Tierra X más de lo que cualquiera hubiera anticipado?

[Long pause] Creo que no sé cómo responder la pregunta. Obviamente, hay muchas cosas en el mundo con las que no estoy contento. No soy tan narcisista como para pensar en el mundo en relación con mi programa de televisión. Quiero decir, hay cosas raras con este programa. Había cosas raras con «Superman». Absolutamente el 100% de esa película fue escrita y hecha antes de que algo sucediera entre Israel y Palestina, y todos continúan negándose a creer que de eso no se trata. Que no es. Simplemente no lo es. Puedes tomar lo que quieras de eso, para significar lo que quieres, pero no lo escribí como una posición para Israel y Palestina.

¿Sientes lo mismo por esta temporada de «Pacificador»?

Quiero decir, verás algunas cosas en el próximo episodio en el que, por supuesto, hay paralelos. Hemos visto más racismo últimamente, ¿verdad? ¿Es porque hay más racismo o porque está más bien estar a la intemperie? Probablemente sea lo último. Obviamente, eso es jodidamente desalentador. Y si mi estúpido programa de televisión tiene algo que ver con la gente que dice: «Oh, tal vez debería ser más consciente de mis prejuicios», genial. Pero para eso no es lo que escribo el programa. Escribo el programa para el ángulo emocional, al igual que escribí «Superman» para ser sobre la amabilidad. Si hubiera un aspecto sociopolítico de «Superman», es que ha habido una ausencia de amabilidad y comprensión y amar a un ser humano, sin importar cuáles sean sus pensamientos o sentimientos.

Todo el mundo es un jodido antihéroe. Todo el mundo está muy bien. ¿Qué pasa con no ser genial? ¿Qué hay de ser un buen ser humano para alguien? ¿Por qué se considera eso a la antigua y Pollyanna? Quiero ser Pollyanna. Amo ese aspecto de mí mismo. Creo en la bondad del espíritu humano. Creo que muchas de las personas que están haciendo cosas que no me gustan, creo que son esencialmente buenas personas. Simplemente tienen ideas extrañas sobre cosas, y creo que podemos comunicarnos con esas personas. Tal vez soy ingenuo, no lo sé, pero eso es lo que soy.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.