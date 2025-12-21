Lewis Pullman dice que filmar ‘Spaceballs 2’ fue un ‘sueño hecho realidad’

38 años después del estreno de la comedia clásica de culto “bolas espaciales”, la parodia de “Star Wars” tendrá su propia secuela. Aunque esta vez, Luis Pullmanel hijo del miembro del elenco original Bill Pullmanestá entrando en la serie, convirtiéndola en un asunto familiar que él describe como “un sueño hecho realidad”.

«Acabamos de terminar y… cada día fue un gran viaje», dijo la estrella de «Thunderbolts*» en una entrevista con Gente. «Se sintió como una simulación extraña. Simplemente no podía creer mi suerte».

El padre de Pullman, Bill, repetirá su papel de 1987 del piloto espacial renegado Lone Starr en la próxima película, mientras que Pullman se une como el nuevo personaje Starburst, según IMDb. “bolas espaciales 2”, que se estrenará en 2027, será una reunión en pantalla para el dúo de padre e hijo, que anteriormente actuaron juntos en el western de 2017 “The Ballad of Lefty Brown”.

«Hemos querido hacer esto desde siempre y nunca supimos si tendríamos la oportunidad o no», continuó Pullman. “Y hacerlo en una película como ‘Spaceballs 2’ fue como, ‘¿Qué simulación… en qué mundo estamos ahora?’”

«Hace treinta y ocho años, sólo había una trilogía de ‘Star Wars'», se lee en el vídeo de anuncio de «Spaceballs 2», compartido por director Mel Brooks. «Pero desde entonces ha habido… una trilogía precuela, una trilogía secuela, una secuela de la precuela, una precuela de la secuela, innumerables spin-offs de televisión, una película derivada del spin-off de televisión, que es a la vez una precuela y una secuela». El vídeo continúa, señalando otras franquicias como “Jurassic Park, “Avatar” y “Harry Potter” que han seguido expandiéndose. “Pero en 38 años”, concluye, “solo ha habido una ‘Spaceballs’. Hasta ahora…»

Josh Greenbaum dirigió la secuela, mientras que Benji Samit, Dan Hernandez y Josh Gad escribieron el guión. Además de Bill Pullman, Rick Moranis retomará su papel de Lord Dark Helmet, poniendo fin a su pausa como actor, y Daphne Zuniga regresará como la Princesa Vespa.

Más recientemente, Pullman protagonizó “The Testament of Ann Lee” como Bill Lee junto a Amanda Seyfried.