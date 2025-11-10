Lewandowski cancela su incorporación, INEOS ayuda a cerrar el acuerdo con Javi Guerra

VIVA – Sin embargo, la ventana de transferencias de invierno aún no se ha abierto manchester unido (EN) se ha convertido en el centro de atención con una serie de rumores candentes. A partir de la negativa de Robert Lewandowskimovimiento estratégico INEO en negociaciones Javi Guerraa no poder persuadir al joven delantero Karl Etta Eyong, quien incluso admitió que quería jugar en el Chelsea.

Rubén Amorim, de quien ahora se dice que es un potencial futuro entrenador de MU, está presionando por varios planes de transferencia importantes para fortalecer al equipo de los Red Devils, que todavía tiene un desempeño irregular en la Premier League esta temporada.

El siguiente es un resumen completo de los rumores y novedades sobre transferencias del Manchester United al 10 de noviembre de 2025, citado por TeamTalk y CaughtOffside.

Logotipo del club en la camiseta del Manchester United.

1. Robert Lewandowski cancela su incorporación a MU y se centra en quedarse en Barcelona

El gran plan del Manchester United para fichar a Robert Lewandowski parece haber fracasado. El delantero polaco destacó que no tiene intención de dejar el Barcelona, ​​aunque su contrato expira al final de esta temporada.

Según el informe de Fabrizio Romano, Lewandowski rechazó todos los contactos del Manchester United y del AC Milan, que prepararon una oferta por valor de 150 millones de euros o unos 2,74 billones de euros. El delantero de 36 años todavía se siente capaz de aportar al club catalán y quiere completar su contrato con los blaugrana.

Esta decisión hizo que MU perdiera su principal objetivo en el frente. Según se informa, el club está empezando a buscar otras alternativas más realistas y más jóvenes, en línea con el deseo de la dirección de construir un proyecto a largo plazo.

2. INEOS ayuda a MU a cerrar el acuerdo de transferencia de Javi Guerra

En medio del fracaso en la incorporación de Lewandowski, llegaron buenas noticias desde el centro del campo. El consorcio INEOS, que es el nuevo socio del Manchester United en la gestión del equipo, habría jugado un papel importante a la hora de acelerar las negociaciones para Javi Guerra del Valencia.

Se afirma que MU está cerca de llegar a un acuerdo por valor de £21,9 millones (Rp. 451 mil millones), mucho menos que la cláusula de rescisión de Guerra de £87,8 millones (Rp. 1,81 billones). Se dice que esta cifra es el resultado de negociaciones inteligentes entre el equipo legal de INEOS y los representantes de Valencia.

Se sabe que el joven centrocampista de 21 años tiene buena capacidad de distribución del balón y agresividad en los ataques de asistencia. Según los informes, Rubén Amorim aceptó esta transferencia porque se consideraba que Guerra era una opción más económica y potencial en comparación con otros objetivos como Raphinha, que tenía un precio elevado.