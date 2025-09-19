Levelk tinta múltiples ofertas en la foto danesa con destino a Tallinn ‘Pretty Young Love’

Banner de ventas con sede en Copenhague Nivelado ha cerrado una serie de ventas en el «Pretty Young Love» de la mayoría de edad danés, preparada para competir en el próximo programa de cine Just Festival de Cine de Nights Nights Tallinn para niños y jóvenes.

La foto, dirigida por Mogens Hagedorn – acreditado por el Netflix Hits «Ragnarok», y «Borgen», ha sido adquirido por una película espléndida para Alemania, Encrita para América Latina y películas de Husky para Corea del Sur, con más acuerdos pendientes.

Producido por SF StudiosLa foto fue cofinanciada por TV2 Dinamarca y Netflix que «aseguró los derechos por adelantado, para mostrar la película, en un momento posterior, antes de otros streamers y estaciones de televisión», dijo la sazonada productora Marcella Dichmann («Ehrengard: The Art of Seduction», «Veñeros amorosos»). Variedad.

Una secuela del éxito de 2022 «Pretty Young Thing», «Pretty Young Love» se desarrolla nuevamente en la Escuela Secundaria Rosenholm, donde la joven Selma está a punto de comenzar su segundo año. En la última noche del verano, conoce a Johan, un tipo encantador pero un poco mayor, que resulta ser su nueva maestra de música.

Repriendo su papel como Selma es Karoline Hamm («adultos amorosos», «Carmen Curlers»), mientras que su interés amoroso Johan es interpretado por Tue Lunding («A Copenhagen Love Story»), y su amiga Jasmin por Flora Ofelia Hofmann Lindahl, el más joven actor para obtener el premio al mejor desempeño de la presentación en San Sebastian, en 2021 por «.

«‘Pretty Young Love ‘es una película que tiene un significado personal profundo para mí «, dijo Hagedon.» En la superficie, es una historia sobre el amor prohibido, pero debajo de esa historia de amor, es un tributo al poderoso volcán de resonancia que puede ser nuestra voz interior, si solo estamos lo suficientemente callados como para escucharlo y lo suficientemente valiente como para seguirlo. Al crear la película, traté de seguir mi propia voz interior, por lo que ahora que ha sido seleccionado para la competencia en el Festival Tallin y ha tocado corazones a través de las fronteras y culturas, me siento inmensamente orgulloso y profundamente humilde al mismo tiempo «.

«‘Pretty Young Love’ es una de las nueve características seleccionadas para la película juvenil Strand of Tallin’s Just Film Kids and Youth Sub-Festival debido al 7 al 23 de noviembre en la capital estonia.