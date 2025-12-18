Levantándose dramáticamente desde atrás, el equipo de voleibol masculino de Indonesia derrota a Vietnam y llega a la final de los SEA Games 2025

Bangkok, LARGA VIDA – La selección masculina de voleibol de Indonesia confirma su paso a la fiesta final SEA Games Tailandia 2025 después de derrotar a Vietnam en un partido de cinco sets lleno de dramatismo en las semifinales. Jugando en el estadio cubierto Huamark de Bangkok el jueves, Indonesia ganó por 3-2.

El partido se desarrolló directamente desde el primer set. Indonesia y Vietnam se turnaron para anotar puntos hasta la mitad del set, antes de que Vietnam pudiera controlar el juego. Los ataques consecutivos del equipo contrario hicieron que Indonesia perdiera impulso y tuvo que ceder 21-25 en el primer set.

La presión de Vietnam continuó en el segundo set. Aunque Indonesia empató varias veces, Vietnam se alejó nuevamente del marcador de 10-7 y mantuvo consistentemente su ventaja hasta cerrar el segundo set con una victoria de 25-20. Indonesia estaba dos sets por detrás.

Esta difícil situación obligó a Indonesia a parecer más agresiva en el tercer set. Aunque se quedaron atrás en el inicio, Boy Arnez y sus compañeros empezaron a encontrar el ritmo del juego. El impulso cambió cuando Indonesia tomó una ventaja de 12-11 y pudo mantener la diferencia de puntos hasta finalmente asegurar el tercer set con un marcador de 25-22.

Esta victoria levantó la mentalidad de la plantilla rojiblanca. En el cuarto set, Vietnam volvió a tomar ventaja al inicio del partido. Sin embargo, Indonesia mostró ataques tranquilos y efectivos para cambiar las cosas cuando lideraban 11-10. La ventaja siguió ampliándose hasta que Indonesia cerró el cuarto set con un marcador de 25-19 y obligó a que el partido continuara hasta llegar a un set decisivo.

La competencia en el quinto set fue feroz. Después de buscar puntos, Indonesia logró anotar dos puntos seguidos para liderar 8-6 en el tiempo técnico. La impresionante actuación de Boy Arnez, especialmente a través de la colocación precisa del balón, alejó aún más a Indonesia hasta que se pusieron adelante 12-8.

Vietnam intentó alcanzarlo, pero la estrecha defensa y la eficacia de los ataques de Indonesia dificultaron que los oponentes sumaran puntos. Indonesia finalmente acabó con la resistencia de Vietnam con una victoria de 15-10 en el set final.

Estos resultados aseguran que Indonesia avance a la ronda final y abre oportunidades adicionales para medallas de oro. contingente indonesio De Juegos del MAR 2025. En el partido principal, Indonesia se enfrentará al ganador de la semifinal entre Tailandia y Filipinas, que está programado para el viernes 19 de diciembre.