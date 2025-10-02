Levantamos el tema del cuidado ambiental y mantenemos la paz.

WAJO, vivo – Ministro de Religión Nasaruddin Umar se abrió oficialmente Competencia de lectura de libros amarillos O Musabaqah Qira’atil Polar (MQK) International 2025 en el as’adiyah islámico de internado, Wajo, South Sulawesi, jueves (10/10/2025). Este evento es un impulso importante para que los estudiantes indonesios compitan en la lectura del libro amarillo con participantes de varios países.

«Cuidar el medio ambiente, y mantener la paz es nuestro tema. La conexión con el cambio climático y los problemas de guerra que deben terminar de inmediato», dijo el Ministro de Religión Nasaruddin Umar en su declaración recibida por Viva, jueves (2/10/2025) al abrir MQK International En Wajo.

El Ministro de Religión enfatizó que MQK no era solo una competencia, sino un foro para la amistad interreligiosa, Santri y académicos en todos los países. Recordó que el impacto del cambio climático fue aún más mortal que el conflicto armado.



Ministro de Religión Nasaruddin Umar al abrir el evento MQKI 2025

«Si la guerra se tragó 67 mil bajas por año, entonces el cambio climático ha reclamado hasta cuatro millones de personas por año. Esta es una gran cantidad y debe ser nuestra preocupación», dijo.

Según él, el daño a la naturaleza que ocurre hoy es inseparable del comportamiento humano. Por lo tanto, el lenguaje de la religión debe participar en recordar y dar soluciones. «Aquí es donde la necesidad de que el lenguaje religioso asumiera un papel», dijo el Ministro de Religión.

También invitó a los participantes a rehacer las enseñanzas clásicas (turats) sobre la preservación de la naturaleza. «Exploremos las enseñanzas de los turats sobre la preservación ambiental», dijo.

«Ahora es el momento para que el Ministerio de Religión patrocine lo que llamamos ecotología, a saber, la cooperación entre humanos, la naturaleza y Dios», continuó.

Además de llevar a cabo la misión de la ecotheología, el Ministro de Religión confirmó que MQK International también era una diplomacia para la cultura Pesantren para mostrar la cara del Islam Rahmatan Lil-‘Alamin al mundo internacional. «Pesantren es un eje de paz. Queremos demostrar que el Islam indonesio está creciendo con amistad, llena de hermandad y respetando la cultura», explicó.

Mientras tanto, el Director General de Educación Islámica, Amien Suyitno, agregó que había tres cosas especiales en este tiempo. Primero, por primera vez MQK se llevó a cabo a nivel internacional que involucró a los países de la ASEAN. En segundo lugar, todos los mecanismos de implementación utilizan sistemas digitales. Tercero, este primer evento se llevó a cabo en la región del este de Indonesia, precisamente en Wajo.

La ceremonia de apertura tuvo lugar animado con la aparición de arte y artes culturales Bugis-Makassar y orquesta tradicional de canciones. Miles de residentes fueron presentes el momento llamado Ministro de Religión como «muy histórico».

En total, MQK International 2025 asistió 798 estudiantes semifinalistas de toda Indonesia y 20 participantes de siete países de la ASEAN. Tailandia y Filipinas están presentes como observadores.

En sus comentarios, el Ministro de Religión también aludió al Espíritu de la Civilización Islámica (Edad de Oro).

«Historia registrada, durante el tiempo del Califa Harun al-Rashid en Bagdad, el nacimiento de grandes eruditos como al-Khawarizmi, Ibn Sina, al-Farabi, a Ibn Rusydi», dijo.

«Esperamos que MQK International pueda recuperar una generación de científicos musulmanes que no solo son hábiles para leer el libro, sino que también pueden proporcionar soluciones a los desafíos de los tiempos, mantener la paz y preservar el medio ambiente», concluyó.