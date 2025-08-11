Letreros de frijoles de gabby con gersh

Actor nominado a Tony Frijoles gabby ha firmado con Gersh para representación.

Los frijoles se pueden ver a continuación en «¡Honey Don’t!» De Ethan Coen! Frente a Margaret Qualley y Aubrey Plaza, y también tiene un papel en la película de 2026 sin título de Steven Spielberg para Universal.

Junto con un arco notable en «Presumido inocente», los créditos televisivos de Beans incluyen «Sucesión», «Tus amigos y vecinos», «Ray Donovan», «Blue Bloods», «House of Cards» y «The Good Fight».

En el escenario, los frijoles protagonizaron el éxito de Broadway «Skin of sus dientes», por el cual recibió una nominación de Tony para la actriz principal en una obra de teatro. Ella ganó el Premio Lucille Lortel 2024 por su actuación principal en «Jonah». Los frijoles también protagonizaron el kit opuesto Connor y Rachel Zegler en «Romeo + Julieta», en roles dobles como Mercutio y el fraile, a principios de este año.

Junto con Gersh, Beans está representado por Brillstein Entertainment Partners.

La firma sigue el reestructuración de liderazgo reciente en Gersh que vio a Leslie Siebert nombró a Sole President. Siebert, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir una gran agencia de talentos de este tipo, dijo Variedad que “estamos posicionados exactamente donde queremos estar, como una alternativa real y única a los tres grandes [CAA, WME and UTA] agencias «.

Gersh lanzó recientemente su nueva división de voz dedicada al talento de voz en off y el desarrollo de contenido, con un agente veterano Pamela Goldman al timón. Gersh Voice es el último paso en el plan de crecimiento estratégico de la agencia, que comenzó después de una inversión de capital 2023 de Crestview Partners. En 2024, Gersh adquirió dos departamentos A3, formando Gersh Digital y expandiendo su departamento alternativo, y la agencia global de deportes y entretenimiento You First, que estableció a Gersh como jugador en la representación deportiva mundial.