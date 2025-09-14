Letra de tecnología híbrida de inicio de la comunidad automotriz

Yakarta, Viva – Tecnología híbrido Recibió atención cada vez más en el mundo automotriz. Este sistema combina motores de gasolina con motores eléctricos, a fin de suprimir las emisiones al tiempo que aumenta la eficiencia de combustible.

Leer también: Ferrari Testarossa regresa con energía eléctrica, ¡funcionando más feroz!



Para algunos consumidores en Indonesia, Hybrid se considera una opción de transición antes de cambiar a vehículos eléctricos puros. La infraestructura de combustible estimada hace que esta tecnología sea más fácil de aceptar por el público.

Los fabricantes de automóviles comenzaron a expandir sus líneas de vehículos híbridos. La presencia de nuevos modelos abren oportunidades para comunidad automotriz Para conocer y sentir la tecnología directamente.

Leer también: Filas de autos usados ​​de combustible económico. Adecuado para usuarios diarios



Toyota Vios Club Indonesia (TVCI) es una de las comunidades que prestan atención a esta tecnología. Coincidiendo con su 21 aniversario, celebraron una gran celebración con el tema del espíritu de innovación y preocupación por el medio ambiente.

Al evento asistieron alrededor de 100 miembros con 70 unidades de Toyota Vios de varios capítulos en Indonesia. La actividad comenzó en Toyota Driving Experience, Sunter, North Yakarta.

Leer también: ¡Este último automóvil híbrido presenta un descuento en Giias 2025, se puede comprar inmediatamente sin esperar!



En ese lugar, los participantes recibieron sesiones educativas y compartieron experiencias sobre la electrificación, especialmente la tecnología híbrida. También tuvieron la oportunidad de probar directamente el rendimiento de Yaris Cross GR Hybrid EV a través de una actividad de prueba de prueba.



Comunidad de propietarios de Toyota Vios

Después de eso, el grupo continuó el viaje a Pantai Indah Kapuk (Pik). Allí, visitaron la estación de residuos de Toyota como una forma de preocupación por los problemas ambientales y la gestión sostenible de residuos.

La serie de actividades cerró en GR Garage. Además de atender juntos, los miembros de la comunidad también siguen varias actividades que fortalecen la unión.

«En nuestra opinión, los vehículos híbridos son la solución de movilidad más adecuada para nuestra sociedad hoy», dijo Fida Intifada, presidenta de TVCI, citada Viva Automotive De la declaración oficial, domingo 14 de septiembre de 2025.