Letra de la canción El más hábil, llamado Curcol Pilu Raisa, esconde problemas domésticos

Jacarta – En medio de noticias de divorcio raisa Andriana y Hamish Daud sorprendieron al público, los viejos videoclips de la cantante vuelven a ser ampliamente discutidos. En el vídeo, se ve a Raisa interpretando la canción The Most Advanced en un concierto, y ahora, fragmentos de sus palabras en el escenario se consideran una efusión oculta de corazón.

Antes de empezar a cantar, Raisa hizo una introducción que ahora parecía llena de significado personal. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«¿Por qué le puse el nombre ‘El más avanzado’? ¿En qué es hábil? Creo que esta canción puede relacionarse con mucha gente», dijo Raisa citando su cuenta de Tiktok, el viernes 24 de octubre de 2025.

Luego explicó el significado profundo de la canción, que aparentemente describe a alguien que es bueno ocultando heridas detrás de una sonrisa.

«Porque de una forma u otra siento que «Somos las personas más expertas en ocultar el verdadero contenido de nuestro corazón», continuó.

«Se ve bien, el más inteligente. No parece que haya ningún problema, el número uno», añadió.

Raisa también se refirió al fenómeno de las personas que parecen felices en las redes sociales, aunque cuenten una historia diferente.

«Especialmente si miras tu TikTok, tu Instagram, pareces estar siempre feliz. Sin embargo, si hablas de ello, parece una historia diferente. Nadie sabe lo que hay en tu corazón», dijo.

A través de The Most Advanced, Raisa quiere transmitir el mensaje de que todo el mundo debería ser más empático y no juzgar fácilmente la vida de los demás.

«Entonces, el mensaje moral de esta canción es que todos son los más hábiles para encubrir los contenidos más profundos de sus corazones que podrían entristecerlos», dijo.

«Por lo tanto, sean amables con todos, no se juzguen unos a otros y definitivamente no comparen las dificultades de otras personas con las nuestras. Porque, definitivamente, cada uno tiene sus propios desafíos», añadió.

Ahora que Raisa registró oficialmente su demanda de divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 22 de octubre de 2025, la letra y el mensaje de esta canción se han vuelto virales nuevamente. Mucha gente piensa que esta canción parece ser un reflejo de los sentimientos más profundos de Raisa, quien intenta ser fuerte en medio de la tormenta doméstica.