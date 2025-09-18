Let the Good Times, musical sobre Nueva Orleans, Planes Broadway Run

«Deja que los buenos tiempos lleguen: Un gumbo de Nueva Orleans «está planeando un Broadway Bow después de abrir el mes pasado en la compañía de teatro Phoenix de Arizona. El nuevo musical fue concebido y escrito por el ganador del Premio Tony Jack Viertel («Smokey Joe’s Cafe»), y, como sugiere el título, está ambientado en el gran fácil, capturando momentos fundamentales en la historia de la ciudad desde la gran inundación hasta el huracán Katrina. Presenta canciones hechas por todos, desde Bessie Smith hasta el Dr. John, el Profesor Longhair, The Meters, Harry Connick Jr., Rebirth Brass Band y Randy Newman.

En Phoenix Theatre Company, «Let the Good Times Roll» debutó el 8 de agosto y se extendió hasta el 7 de septiembre después de que se convirtió en el más ascenso y más alto en el estreno en la historia del teatro. Espera debutar en Broadway en la temporada 2026-27. Está siendo producido por Michael P. Kruke y Ram Narasimhan.

Dirigida y coreografiada por Sara Edwards, «Let the Good Times Roll: A New Orleans Gumbo» lanzó un álbum conceptual del programa el mes pasado. Producido por Sonny Paladino, la grabación destacada actuaciones de John Edwards, el ganador de Tony J. Harrison Ghee, Lauren Patten, Jonny Rosch, Rashidra Scott y Alysha Umphress, con una aparición invitada de la banda de mechones del renacimiento de Grammy.

«Fue muy satisfactorio tener la oportunidad de hacer este estreno mundial con la gran gente del Teatro Phoenix, y con Sara y Sonny. Los resultados fueron más allá de todo lo que podría haber imaginado», dijo Viertel. Nos propusimos crear una máquina de alegría, una historia humana y una pieza donde Nueva Orleans se convertiría en un personaje principal. Pero la cantidad de alegría que la audiencia le quitó todas las noches era sin duda la mejor parte de todas. Estoy emocionado y emocionado de que nos mudemos a Nueva York y espero volver a una sala de ensayo llena de personas maravillosas «.

El teatro y el casting se anunciarán en una fecha posterior.

En la foto de arriba: Jack Viertel, Sara Edwards y Sonny Paladino.