Lesley Manville y Ciarán Hinds en un pequeño drama

Lesley Manville y Ciarán Hinds Son actores tan fantásticos que muchos de nosotros los seguiríamos a cualquier parte. Pero en el pequeño drama”Vacaciones de invierno«, estos dos ponen sus habilidades en el papel de un par de fuddy-duddies: una pareja hogareña de Irlanda del Norte, Stella y Gerry, que han llegado a los setenta años y están tan establecidos en sus maneras delicadas y plácidas que se han convertido en dos viejos muebles acogedores a juego. Se sientan, leen, toman una copa, comen, intercambian bromas reconfortantes… y luego otro día queda atrás. Y otro, muy igual, está por venir.

Todo el diseño de la película es sacar a estos dos de su zona de confort, sumergirse bajo la pesada superficie de satisfacción de sus hábitos gastados y tocar las emociones explosivas que la pareja, o al menos uno de ellos, ha estado encubriendo.

En Navidad, están en casa, Gerry sentado en la sala tomando un cóctel por la noche, cuando Stella le pregunta si todavía puede tentarlo; Nos preguntamos si quiere decir algo erótico, y cuando él la rechaza, realmente nos lo preguntamos. (¿La dimensión raída de su matrimonio es que se ha apagado el fuego en el dormitorio?) Pero no, ella sólo está hablando de ir a la iglesia. Stella y Gerry viven en un estado que parece a medio camino entre el paraíso de la jubilación y el coma. Los dos tienen un hijo, ya mayor, al que no ven mucho. También son exiliados: residentes de Glasgow, Escocia, aunque la película los presenta como irlandeses hasta la médula. Hay una razón por la que dejaron atrás su tierra natal.

En medio de la noche, Stella se levanta y se acerca a la computadora, impulsada por una inspiración repentina. Un poco más tarde, tras intercambiar regalos de Navidad, le entrega a Gerry un sobre con un regalo sorpresa en su interior: dos billetes de avión a Ámsterdam, donde les ha organizado una escapada de cuatro días. Quiere cambiar su rutina. Pero tan pronto como llegan a esa elegante ciudad holandesa de puentes y rincones escondidos, queda claro que hará falta algo más que un cambio de lugar para lograrlo.

La película comienza con un flashback discordante. Vemos a la joven Stella (Julie Lamberton), muy embarazada, siendo trasladada de urgencia a un hospital tras algún tipo de accidente (tiene sangre en el brazo). Se produjo un cataclismo, pero no estamos seguros de qué, y nuestro primer pensamiento es: ¿Perdió al bebé? ¿Su hijo no es su hijo real?

Mientras Stella y Gerry se instalan en sus vacaciones en Ámsterdam, desayunan en el hotel, visitan un museo de arte legendario, siempre lubrican el día con una pinta, una copa de vino, un vaso de whisky escocés (Gerry trae una botella con él en caso de que necesite una recarga rápida), registramos la profundidad de su conexión. (Resulta que en el dormitorio el fuego todavía está vivo.) Estos dos encajan en la vida del otro tan perfectamente como muñecos de anidación, hasta el punto de que es posible que no les queden sorpresas ni nada nuevo que descubrir.

Excepto que lo hacen. Stella quiere visitar un centro de alojamiento para mujeres que también es un convento señorial: un retiro católico ubicado en pleno centro de Ámsterdam. Ella misma, una católica devota, está intensamente interesada en las mujeres que viven allí. Le dice a Gerry, que siempre ha sido un hombre secular, que quiere encontrar una manera de ser más devota en su propia vida. Y la razón es que ella quiere… más. Más de lo que ya tienen los dos. Esto deja a Gerry estupefacto. ¿Cuál es el “más” del que podría estar hablando? No tiene ningún concepto de ello. Él piensa que sus vidas son perfectas.

Todo se conecta, por supuesto, con ese flashback inicial. Pero lo que ocurrió allí tal vez no sea lo que sospechamos. ¿Fue un milagro? Stella cree que sí. Pero el verdadero punto puede no ser lo que sucedió o no. Se trata de cómo dos personas en un matrimonio tan cercano pueden ser tan iguales y, al mismo tiempo, tan diferentes. No porque haya algún secreto profundo y oscuro, sino porque la gente son…diferente. Gerry, como podemos ver, bebe demasiado (es la definición de un alcohólico “funcional” feliz), y Stella tiene un problema con eso, pero el verdadero problema no es la bebida. Es el vacío que Gerry está encubriendo. Y Stella ahora quiere llenar su propio vacío con fe.

La directora, Polly Findlay, presenta todo esto de una manera fluida y fastidiosa, como si fuera el telejuego de la semana. Adaptando una novela de 2017 de Bernard MacLaverty (el guión es de MacLaverty y Nick Payne), crea un espacio generoso para sus actores, quienes convierten lo que podría haber sido una película bastante seria (y todavía lo es a veces) en un dúo meticuloso.

Manville a menudo ha interpretado personajes de voluntad magnética (basta pensar en su dominante y snob hermana en “Phantom Thread”, su deliciosamente desagradable recepcionista bebedora en “Another Year”), pero en “Midwinter Break” nos desconcierta por un tiempo porque su Stella, al principio, parece la imagen de una devoción desaliñada. Pero resulta que está dedicada a algo más profundo, un misterio que ya no puede reprimir. Manville, en una ingeniosa hazaña de actuación, deja que ese espíritu rebelde se asome, incluso cuando ella persiste en tratar de mantenerlo cortésmente tapado. Nos muestra la espiritualidad de una mujer corriente. Y Hinds, con una triste barba, hace que Gerry esté tan cómodo y confiado como un viejo perro pastor: un hombre genuinamente benévolo, pero que está empezando a ahogarse en su silenciosa complacencia. “Midwinter Break” no hace nada trascendental (sigue siendo pequeño), pero la película colorea de manera conmovedora cómo podría ser posible que dos personas se conozcan demasiado bien y tampoco lo suficiente.