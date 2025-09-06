Lesley Manville va a Polonia en ‘Winter of the Crow’ de Kasia Adamik

Lesley Manville Viajes a 1981 Polonia en Adamik Kasia‘s «Invierno del cuervo. »

Estrenarse en TIFF y luego cerrando San SebastiánSe basa en el cuento de la ganadora del Premio Nobel y Booker Olga Tokarczuk sobre una profesora británica que se encuentra en medio de los disturbios causados ​​por la introducción de la ley marcial. Debuta el clip aquí:

«Era joven, pero recuerdo estos eventos en Polonia. Mi personaje, Joan, va allí para dar una conferencia y está atrapada en algo de lo que no sabe nada. Es difícil imaginar, ¿no?

Pronto, Joan termina en la carrera con radicales jóvenes.

«Me horrorizaría si apareciera para hacer un compromiso profesional y fuera tratada como el pobre Joan. Ella cree que se quedará en un buen hotel y que me traten con el respeto que exige. Hay algo de humor en que se ponga en estos lugares y se conducirá en un automóvil golpeado».

Con todo el país cerrado efectivamente, no puede escapar. Testificando terribles atrocidades, la «absorbe la causa», dice el actor, unido en la película de Zofia Wichłacz, Andrzej Konopka, Sascha Ley y Tom Burke.

«Ella termina queriendo ayudar y traer de vuelta la evidencia fotográfica de lo que ha estado sucediendo. Joan no es indiferente, pero lleva una vida sobre sus propias actividades y placeres. Cuando ves que se mueve por la difícil situación de los involucrados con la solidaridad con la solidaridad. [the anti-Communist social movement led by Lech Wałęsa]Es bastante gratificante «.

Manville, nominado al Oscar para «Phantom Thread», es «el actor que busca algo diferente», afirma. Recientemente, llamó la atención con su turno en Luca Guadagnino «queer» como un médico positivo para drogas que vive en medio de una jungla.

«Nunca he sido un ‘actor de personalidad’. Quiero interpretar a los personajes que no me parecen.

A lo largo de su carrera, Manville se ha ganado raves por sus colaboraciones con Mike Leigh, que se remonta a «adultos» en 1980. Pero no aporta su método de trabajo: sin guión, improvisación, desarrollar antecedentes detallados del personaje, a otros sets.

«Nunca haría eso. No tiene sentido ir a todos estos gigantes cinematográficos como Luca Guadagnino, Paul Thomas Anderson o Joel Cohen, con quien estoy trabajando actualmente [on ‘Jack of Spades’]Y diga: ‘Bueno, Mike Leigh lo hace así, así que …’ sería un insulto. Pero vive en mis huesos, mi trabajo con él ”, admite.

«Cuando tengo un guión, ese es mi mapa del mundo y eso es lo que tengo que honrar. Pero comencé a trabajar con Mike cuando tenía 22 años, así que ese legado continúa dentro de mí. Trato de elegir mi trabajo con cuidado para que siempre esté pasando un momento rico. Trabajar con Kasia fue una de esas experiencias».

Producido por Olga Chajdas, Stanisław Dziedzic, Katarzyna Ozga, Nicolas Steil y Samantha Taylor, «Winter of the Crow» es vendido por Hanway Films.

A pesar de hacer referencia a un momento importante en la historia polaca, Kasia Adamik quería mantener las cosas universales y ligeramente elevadas, inspirada en 1947 «Odd Man Out» donde un hombre herido escapa y «su estado febril distorsiona el mundo». Pero todavía agregó detalles de parpadeo y you-you-it, incluido un homenaje al fotógrafo Chris Niedenthal, conocido por documentar el período comunista en el país.

«Solo una audiencia polaca lo detectará, pero es genial tener estas imágenes icónicas. La foto de Niedenthal de un cine tocando ‘Apocalypse Now’ mientras el apocalipsis está sucediendo en las calles, la carpa en la bañera, la niña que quiere ver los dibujos animados por la mañana, pero [political leader] El general Jaruzelski está en la televisión. Lo que realmente me pasó a mí y estaba muy molesta ”, se ríe. Tenía solo nueve años cuando Jaruzelski declaró la ley marcial.

«Muchos de mis colaboradores, especialmente polacos, estaban ansiosos por estar lo más cerca posible del realismo. Quería que fuera muy subjetivo. No es una historia real sobre alguien que realmente vivió en esos tiempos». En cambio, es una historia sobre un extraño. Que es algo que Adamik entiende muy bien.

«No fui criado en Polonia en esos tiempos. Fui criado en Francia y luego viví en Los Ángeles, me da más libertad, porque no me preocupa hacer enojar a un país. No soy un esclavo de la opinión popular». Adamik es la hija del veterano director Agnieszka Holland, ejecutivo que produce la película y también se dirige a Tiff con «Franz».

En la historia de Tokarczuk, transformado en un guión de Sandra Buchta, Adamik y Lucinda Coxon, «no entender las reglas te hace cuestionar las cosas y, al mismo tiempo, no cuestionar cosas».

«Era tan originalmente original, el hecho de que la ley marcial y este momento se vieron desde un punto de vista de alguien que es ajeno a la situación política y que no está interesado en ella, lo que también es muy relevante hoy», dice Adamik.

Explorando las diferencias entre Oriente y Occidente, ella encierra a Joan en una pesadilla totalitaria. «Quería mostrarlo a las personas que nunca lo han experimentado. No como una advertencia, sino como algo en lo que pensar. ¿Cómo se ve un país totalitario, qué se siente? Vives en un mundo kafkaesco y las reglas, incluso si están allí, no son realmente reglas».

La participación de Manville y el nombre de Tokarczuk ayudaron a desarrollar la película descrita por Adamik como un «no thriller de la Guerra Condura».

«Noté que la gente no tenía idea de lo que sucedió en Polonia en ese momento. No tenían idea. Otra dificultad fue el hecho de que no siempre entendemos cuál es la trama porque Joan tampoco lo entiende. Ha perdido en ella», señala, alabando a Manville.

«Ella es una bestia. Con solo una mirada o un movimiento, puede hacer las cosas casi cómicas. Olga Tokarczuk también tiene esta ligereza para ella. Incluso cuando habla de temas graves, hay un humor absurdo».

Pero Joan termina cuidando al final, subraya a Manville.

«Crees que esta mujer no va a ser penetrada por ningún tipo de emoción. No se va a conmover. Y luego lo es. Joan se da cuenta de que necesita hacer esta pequeña cosa que es una gran cosa para las personas por las que lo está haciendo. Esa es su gracia salvadora».

Ella agrega: «Estamos viviendo en tiempos tan extraordinariamente brutales. Cuando yuxtapone esa existencia en la Polonia de la posguerra con situaciones de hoy, es impactante ver lo poco que hemos seguido. Realmente resuena con lo que está sucediendo, todavía».