¡Lesiones nuevamente en MotoGP Mandalika, Marc Márquez reveló las últimas condiciones después del incidente!

VIVA – Las noticias desagradables provienen de campeones mundiales Motogp ocho veces, Marc Márquez. El corredor de Ducati experimentó accidente Bastante severo en la primera vuelta de MotoGP Indonesia 2025 en el circuito Mandalikaque lo hizo tener que terminar la carrera temprano y sufrir inspección Médico intensivo.

El incidente ocurrió en la séptima esquina después de que Márquez estuvo involucrado en contacto con Marco Bezzecchi. Como resultado de una colisión dura, Márquez fue arrojado de su motocicleta e inmediatamente vio sosteniendo el hombro derecho una vez que se detuvo en el área de grava. Fue llevado de inmediato al Circuit Medical Center para su examen más detallado.

Ducati Lenovo Racer, Marc Márquez Foto : Entre Photo/Aditya Pradana Putra/Yu

Adivinar Lesión Fracturas de marco

Según una declaración oficial del equipo de Ducati y el gerente del equipo Davide Tardozzi, el examen inicial mostró la posibilidad de una fractura del collar correcto a Márquez. Sin embargo, el nuevo diagnóstico final se conocerá después de un examen en profundidad en Madrid.

«La condición no es buena. Marc tuvo un accidente bastante fuerte, y sospechamos que hubo una rota en los huesos del accidente. Pero aún tenemos que esperar a que el escaneo resulte en Madrid para asegurarnos. Todos esperamos que la lesión no sea tan pesada como visible», se citó a Davide Sardozzi como dicho desde que dijo desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que dice desde que decía de partir de Chocar Lunes 6 de octubre de 2025.

Además del potencial de los huesos rotos, Márquez también afirmó sentir tensión en el área del hombro y sospechaba la existencia de lesiones ligeras de ligamentos debido a colisiones. Todavía trató de estar tranquilo y agradecido por el apoyo de sus fanáticos.

Reacción de Marc Márquez: nada malo

Aunque el incidente lo herido y no pudo terminar, Marc Márquez mostró una actitud deportiva. En su carga de redes sociales, pidió a los fanáticos que no culpen a Marco Bezzecchi.

«Golpé mi brazo derecho nuevamente. Esta vez es una clavícula. Parece un ligamento de clavícula roto. Pero veamos, tenemos que entender en Madrid», dijo Márquez.

Factores técnicos y críticas sobre el área de grava de Mandalika

Algunos otros corredores consideran que el área de grava en la esquina de 7 Mandalika es uno de los factores que agrava el impacto del accidente. Honda Racer, Joan Mir, dijo que la estructura de grava allí era demasiado «áspera» y tenía diferentes elevaciones que podían exacerbar las lesiones en caso de una colisión.