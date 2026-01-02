Lesiones de los Denver Nuggets: jugadores clave afectados

Getty

Si no fuera por la mala suerte…

Los Denver Nuggets esquivaron una bala cuando la superestrella Nikola Jokic se lesionó resultó no ser el final de la temporada. Al tres veces Jugador Más Valioso, que quizás estaba teniendo su mejor temporada en la NBA hasta el momento, le diagnosticaron un hematoma en el hueso después de hiperextender su rodilla izquierda contra el Calor de Miami el 29 de diciembreth. Fue visto entrando a la arena durante el próximo partido de los Nuggets en Toronto, pero aún estará fuera al menos un mes mientras se recupera.

Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar para el equipo que actualmente ocupa el tercer lugar en la accidentada clasificación de la Conferencia Oeste de la NBA, el suplente de Jokic, Jonas Valančiūnas, asumió la titularidad en ausencia del pívot estrella. sufrió una distensión en la pantorrilla derecha en el partido de Toronto y ahora también estará un mes de baja.

El virus de las lesiones ha afectado duramente a los Nuggets esta temporada

Esta última lesión deja a Denver sin cuatro de sus cinco titulares y cinco de sus siete mejores jugadores. Y aunque figura como probable para el próximo partido en Cleveland el viernes por la noche, los Nuggets son el único titular que queda, El guardia Jamal Murray, se está recuperando de un esguince de tobillo. también.

Todo esto ocurrió mientras a Denver ya le faltaban tres de sus cinco titulares que ya están fuera por lesiones. Christian Braun, Aaron Gordon y Cam Johnson estuvieron fuera de juego antes de la gira de siete partidos del equipo por la costa este. Es probable que Braun y Gordon, ambos fuera desde mediados de noviembre, regresen a la alineación antes de que finalice el viaje. Mientras que Gordon juega como ala-pívot y ha jugado como centro durante los minutos de banca de Jokic, Braun y Johnson son escoltas.

David Adelman, entrenador en jefe de Denver Tendrá que encontrar una manera de jugar una pelota pequeña efectiva. hasta que regresen Jokic y/o Valančiūnas.

El novato DaRon Holmes II, un esbelto delantero de 6’9”, entró en acción contra el Rapaces y tuvo un buen desempeño. A él, junto con el veterano Zeke Nnaji, se les pedirá que intervengan y jueguen importantes minutos en la zona delantera durante el próximo mes.

El calendario de enero no es fácil, pero sí manejable

Actualmente con marca de 23-10 después de una milagrosa victoria por 106-103 en Toronto, Denver tiene un colchón muy pequeño en lo que respecta a su posición en los playoffs. Pero con otros contendientes del Oeste como Houston y San Antonio, todos siguen persiguiendo al candente Trueno de la ciudad de Oklahoma – jugando muy bien, ese colchón podría desaparecer rápidamente si no pueden encontrar una manera de jugar algo cercano a .500 en sus próximos 18 juegos. Están a sólo 3 ½ juegos del sexto lugar cuando restan cuatro juegos en esta gira.

Después de jugar en Cleveland el viernes, los Nuggets jugarán dos partidos consecutivos en Brooklyn y Filadelfia antes de terminar el viaje en Boston el 7 de enero.th. El único contendiente de la Conferencia Oeste que enfrentarán los Nuggets en enero es el Lakers de Los Ángeles en Denver el 20 de eneroth. Visitan al Thunder, campeón defensor de la NBA, el 1 de febrerocallecuando esperan volver con todas sus fuerzas.

Si los Nuggets pueden mantener un lugar en la mitad superior de la clasificación de los playoffs de la Conferencia Oeste mientras enfrentan estas lesiones y juegan sin Jokic, Adelman tendrá que ser considerado seriamente para los honores de Entrenador del Año de la NBA la próxima primavera.