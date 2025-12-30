Lesión de Nikola Jokic: Impacto en los Nuggets

Getty

Es difícil imaginar cualquier NBA equipo que sobrevivió a la pérdida de tres titulares durante más de un mes cada uno. Eso ha sido lo que Nuggets de Denver Ya había estado lidiando antes de la lesión de rodilla izquierda del tres veces MVP Nikola Jokic, que podría aplastar la temporada del lunes por la noche.

Con solo unos segundos restantes en la primera mitad y Denver con una ventaja de dos puntos, Spencer Jones de Denver estaba defendiendo a Jaime Jaquez Jr. de Miami en la pintura cuando dio un paso atrás hacia el pie izquierdo de Jokic. A Jokic se le dobló la rodilla en lo que en cámara lenta parecía ser una hiperextensión. La superestrella de los Nuggets fue ayudada a llegar al vestuario y no regresó cuando el Calor explotó y explotó a los visitantes conmocionados en el camino hacia una victoria por 147-123. Fue la segunda derrota consecutiva de Denver, marcando la primera vez que les sucedió esta temporada, a pesar de perderse a más de la mitad de su alineación titular durante gran parte del año.

El alcance de la lesión de Jokic no se conoció inmediatamente después del partido. El entrenador en jefe David Adelman dijo a los medios después del partido que las pruebas se realizarían el martes y después de eso se haría un anuncio sobre el estado de Jokic.

Denver ya se ha quedado sin sus titulares Christian Braun, Aaron Gordon y Cam Johnson. Braun se recupera de un esguince de tobillo izquierdo sufrido el 12 de noviembreth. Está previsto que regrese después del año nuevo. Gordon sufrió un desgarro de grado dos en el tendón de la corva derecho el 21 de noviembre y también está previsto que regrese a la corte entre principios y mediados de enero. Johnson está curando un hematoma en el hueso. en la rodilla derecha sufrió el 23 de diciembre y estará de baja como muy pronto hasta finales de enero.

Durante la temporada baja más reciente, Denver pudo obtener al pívot veterano de la NBA Jonas Valančiūnas para respaldar a Jokic. Ahora se verá obligado a asumir el cargo titular en el futuro previsible. El gran hombre lituano ha sido titular en más de 840 partidos de la NBA en sus 14 años de carrera en la NBA, por lo que hay confianza en su capacidad para asumir ese papel. La mayor preocupación ahora serían los minutos del banquillo. Denver está lamentablemente débil en la cancha delantera con Gordon y Jokic fuera. Ya elevaron al ex primer seleccionado del draft, DaRon Holmes II, de la G-League, donde el delantero de 6’9” promediaba más de 20 puntos y casi ocho rebotes por partido.

La pérdida de Jokic por cualquier período de tiempo probablemente descarrilaría las esperanzas de Denver de obtener un puesto entre los cuatro primeros en la próxima carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA. Con marca de 22-10, actualmente ocupan el tercer lugar, pero están solo tres juegos por delante del séptimo lugar, Phoenix, en lo que se espera que sea una batalla reñida por el posicionamiento en la postemporada el resto del camino.