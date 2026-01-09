Leopardo avistado en Durg Tekdi en Nigdi; entrada pública restringida







A leopardo Se informó del avistamiento en el área de Durg Tekdi de Nigdi Pradhikaran en el distrito de Pune de Maharashtra, después de lo cual el departamento forestal restringió la entrada del público para garantizar la seguridad.

Según una comunicación oficial del Oficial de Área Forestal de la División Bhosari, el leopardo fue visto el 8 de enero de 2026 en zonas boscosas alrededor de Durg Tekdi y áreas cercanas del MIDC de Pimpri-Chinchwad.

Tras el avistamiento, el departamento forestal ha estado tomando medidas para evitar cualquier incidente adverso.

Vigilancia y cámaras trampa desplegadas

Los funcionarios forestales han desplegado equipos de vigilancia en el área e instalado cámaras trampa en varios lugares estratégicos para rastrear el movimiento del leopardo.

También se realizan patrullas periódicas en las zonas afectadas y sus alrededores para seguir de cerca la situación.

La entrada del público a Durg Tekdi está temporalmente restringida

Como medida de precaución, público El acceso a Durg Tekdi ha sido restringido temporalmente. Las autoridades señalaron que el cerro está ubicado en una zona densamente poblada y es visitado frecuentemente por caminantes matutinos, especialmente durante los fines de semana.

Piden a los vecinos permanecer alerta

El Departamento Forestal ha emitido un aviso instando a los residentes a permanecer atentos, especialmente durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la noche.

Se ha aconsejado a los ciudadanos que:

– Evitar zonas boscosas, matorrales y lugares aislados.

– No moverse solo por la noche.

– Asegúrese de que los niños no salgan solos

– Evite dejar mascotas o domésticos. animales afuera después del anochecer

– Mantenga puertas y ventanas cerradas de forma segura durante la noche.

– Mantener una iluminación adecuada alrededor de las casas.

Apelación contra los rumores y el pánico

Las autoridades han pedido a los residentes que no difundan rumores ni entren en pánico. Cualquier avistamiento del leopardo o movimiento sospechoso debe informarse inmediatamente a la línea de ayuda 1926 del Departamento Forestal.

Destacaron que la cooperación pública es esencial para la seguridad humana y la protección de la vida silvestre.

Avistamiento anterior de leopardos en la zona

Esta no es la primera vez que se avista un leopardo en la zona de Durg Tekdi. En febrero del año pasado, funcionarios forestales informaron que un leopardo macho de seis años podría haber ingresado en la región, lo que indica la presencia recurrente de vida silvestre en las zonas verdes que rodean la ciudad.

Consultivo

El aviso de seguridad también se ha compartido con Pimpri-Chinchwad. Corporación Municipal y otras agencias interesadas para asegurar una acción coordinada y una mayor conciencia pública.





