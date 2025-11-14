Leopardo ataca a dos después de ingresar a la localidad de Nashik y es rescatado







Dos personas resultaron heridas en un leopardo ataque después de que ingresó a una localidad residencial en el distrito de Nashik de Maharashtra.

Los funcionarios dijeron que el leopardo fue rescatado más tarde.

Según los funcionarios, el leopardo entró en la colonia Vanvihar cerca del área de la escuela Parijat Nagar-Bhosala en Nashik el viernes por la tarde, dejando dos personas heridas.

Los residentes entraron en pánico cuando el animal avanzó por el vecindario, lo que provocó una respuesta inmediata de las autoridades, dijo.

Equipos del Departamento Forestal de Nashik, con la ayuda del equipo RESQ CT, rastrearon y monitorearon al leopardo. Después de varias horas, los funcionarios lograron lanzar al animal alrededor de las 5:45 p. m., dijeron las autoridades.

Un leopardo entró en la colonia Vanvihar de Nashik, cerca de la escuela Parijat Nagar-Bhosala, el viernes por la tarde, hiriendo a dos personas y provocando pánico entre los residentes. Los funcionarios forestales y el equipo RESQ CT lanzaron rápidamente una operación de búsqueda y contención. Después de horas de seguimiento, los equipos… pic.twitter.com/r2Q7PNS8gG – Medio día (@mid_day) 14 de noviembre de 2025

Dijeron que los heridos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento y las autoridades dijeron que su condición es estable. El bosque El departamento y el equipo de RESQ CT reubicarán al leopardo de forma segura después de un examen médico exhaustivo.









Fuente