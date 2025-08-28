Leopard en Lembang Park & ​​Zoo Escape de la jaula, los residentes entran en pánico la ubicación de la ubicación

Bandung, Viva – Los residentes de la aldea de Cihideung, distrito de parongpong, West Bandung Regency (KBB) se horrorizaron por el lanzamiento de uno Leopardo de Parque Lembang and Zoo. La noticia fue viral En las redes sociales hizo que el final y los residentes se asustaran.

Jefe de Policía de Cimahi, AKBP Niko N. Adi Putra ha presentado personal de Sabhara y unidades K9 a varios puntos informados por los residentes para peinar las regiones de Cisarua y Parongpong, el lugar que se decía que era el camino del movimiento de la vida silvestre.

Las autoridades llevaron a cabo intensamente el esfuerzo para reducir los disturbios de la comunidad. El jefe de policía se aseguró de que su personal todavía estuviera en el campo para monitorear y verificar en el campo.

«Hasta ahora, esta sigue siendo información que circula en las redes sociales que hace preocuparse a las personas. Ciertamente, si hay certeza, transmitiremos», dijo Niko, en su declaración, jueves 28 de agosto de 2025.

Aunque no hay evidencia fuerte sobre la existencia de leopardo en áreas residenciales, Policía enfatizó que no permanecerían en silencio.

«Si eso es cierto, llevaremos a cabo la seguridad de inmediato con las agencias relevantes. Por ahora, el equipo todavía está revisando en el campo», dijo

El problema de este animal salvaje borroso había causado pánico. Varios residentes afirmaron estar al tanto de actividades fuera del hogar, mientras que los padres prohíben a los niños jugar demasiado lejos.

Niko le recordó a las personas que permanecieran tranquilas y que no sean fácilmente consumidas por problemas. «No creas de inmediato la información sin confirmación oficial», dijo.

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung